米芝蓮出爐 家全七福晉升一星 方太糕品鋪首獲推薦

【晴報專訊】疫情持續逾兩年，餐飲業大受打擊。最新一期米芝蓮昨出爐，本港有71間餐廳獲獎，11間新上榜，為業界打下強心針，包括主打懷舊粵菜的家全七福晉身一星食府。

另15間街頭小吃亦獲推介，佐敦「方太糕品鋪」首度上榜，老闆Eric讀理大時已計劃開糕店，後夢想成真，堅持「落足料」做到少糖、健康，日賣4,000件，惟因生意好，業主表明加租50%以上，將另覓新鋪，弟妹更會開分店，一家人拍住上。

《香港澳門米芝蓮指南2022》昨公布，今年有15間街頭小吃獲推薦，2間新入選，包括開業16年、每日都大排長龍的「方太糕品鋪」，主理人方太對獲獎感高興，指自少跟媽媽學做糕，是潮州祖傳秘方。

方太糕品鋪的店外經常大排長龍，其紅豆糕、砵仔糕及芝麻卷亦大受歡迎。

原來開鋪念頭來自其大仔Eric，他笑言，讀理大酒店及旅遊業管理學時，其中一份功課是創業，「交完份功課就同媽咪開店賣糕，當年只是Year 2」。未畢業已做老闆，形容夢想成真很有成功感。

即做即賣落足料 日賣4000件

由小店到登上米芝蓮殿堂，他指一直堅持「落足料」，每日新鮮人手即做即賣，日均可賣4,000件。他說，生意逆市上升，最受歡迎是芝麻糕、芝麻卷，惟因運輸問題，部分原材料頻延誤出貨，近期綠豆糕、紅豆糕、眉豆糕一度缺貨，加上成本上漲1倍，本月輕微加價，現售20元3件。他坦言，今年租約期滿，業主已明言加租50%以上，現正另覓新鋪，弟妹亦決定開分店。他透露接獲不少要求批發及加盟邀請，但都一一婉拒，只因「唔想加價」。

家全七福總廚陳國偉感謝團隊，又指其優勝之處是揀食材堅持新鮮。

11餐廳新上榜 不少為「過江龍」

今年71間獲獎餐廳，有52間一星、12間二星及7間三星，共有11間餐廳新上榜，當中一星佔9間，其中5間首次亮相，不少是「過江龍」餐廳，包括由首爾米芝蓮二星餐廳Mingles主廚姜珉求，在海外開首間分店「Hansik Goo」；而有4間餐廳晉升一星，包括懷舊粵菜家全七福、上海同名米芝蓮一星餐廳的首間分店「甬府」等。

位於灣仔的家全七福，由前福臨門主理人徐維均創辦，總廚陳國偉感謝團隊，逆境下仍不放棄保持質素，認為其優勝之處是揀食材堅持新鮮，以招牌菜「雞子戈渣」為例，是坊間鮮有懷舊小食，用新鮮雞子蒸熱後磨成蓉，混和雞蛋及上湯炸香。現晚市禁堂食，他稱晚上生意減半，幸乳豬頗受歡迎，仍有不少客人會外賣。