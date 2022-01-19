涉跳工拒批簽證升近9倍 去年7530外傭入境申請被拒 年增4成

【晴報專訊】疫情導致來港外傭大減，入境處數據顯示，去年全年共有6.5萬宗外傭入境簽證申請，拒批個案達7,530宗，較前年多近4成，另因涉嫌提早終止合約「跳工」而被拒批簽證則達2,833宗，較前年多近8.9倍。

入境處稱，會不時檢討並調整工作策略，並會與勞工處合作打擊教唆「跳工」的中介。

入境處表示，去年全年共有6.5萬宗外傭入境簽證申請，當中5.8萬宗獲批，兩者分別較前一年跌11.5%和15.5%，處方審核申請時會將懷疑經常「跳工」的個案，轉交特別職務隊調查，去年轉介至該隊伍調查的申請有5,844宗，最終有2,833宗被拒批簽證，較前年多8.9倍。

僱傭工會：港對外傭吸引力跌

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤稱，外傭申請簽證時有列明除了因僱主死亡、移民或有經濟問題，以及經審訊證明曾受僱主苛待或剝削外，一般不准在合約期內轉僱主，估計部分外傭是受中介唆擺而「跳工」。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則認為，外傭「跳工」情況並不普遍，但認同入境處應嚴謹處理，因僱主需為外傭支付機票、檢測和檢疫費，動輒需數萬元。

陳東風（資料圖片）

香港僱傭公會主席陳東風引述入境處數據指，本港外傭由2019年底的40萬跌至上月的33.9萬，料部分外傭因不能來港而轉往其他地區工作，顯示香港對外傭的吸引力下跌。