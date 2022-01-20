相隔9秒出入美孚站 巴婦2子疑傳染幼師 群組波及至少26人

【晴報專訊】疫情極速蔓延，一發不可收拾。Omicron「BA.2」亞系傳遍多個群組，原為源頭不明的居美孚女幼師，昨揭原來曾跟巴籍婦群組的地利亞學生，上周五於美孚港鐵站A出口相隔9秒出入，雙方疑在隧道擦身而過中招；女幼師再將病毒帶返家中感染父母和男友人。

當局相信涉事3人曾於美孚站A出口隧道內擦身而過

地利亞昨多2師生確診，並波及佛教筏可紀念中學，有3兄弟曾到中招學生家中玩耍後，病毒再傳給14歲同班女同學，全班師生須入檢疫中心過年。

本港昨多14宗新症，10宗涉本地感染；另約有20多宗初陽。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，經病毒全基因分析，發現源頭不明的鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師，原來與巴籍婦2名在地利亞修女書院（百老匯）就讀的14歲和16歲兒子，屬「百分百相同」，即女教師很大機會亦感染Omicron「BA.2」。目前除其父母初陽，其於K11 MUSEA工作的28歲男友人亦確診。港至今共錄495宗Omicron個案。

佛教筏可中學女生 同班師生須檢疫

而女幼師住在美孚新邨3期，正好位於地利亞修女紀念學校（百老匯）的上方。中心個案追蹤組發現，女幼師平日會搭港鐵到鰂魚涌返工，而巴籍婦的兒子亦搭港鐵由深水埗返校，翻看閉路電視片段後，揭他們在上周五（14日）於美孚站A出口曾擦身而過，相隔僅9秒。

張竹君

張指，當時他們均有戴好口罩，未有露出鼻子等問題出現，相信3人曾於站內隧道擦身而過，「因他們一上一下行過，相遇時間很短，過去機場有類似感染病例，或在特定條件下有空氣傳播發生。」

翻查資料，巴籍婦兒子就讀的中二和中三級，上周五有考試，除應試的16歲男同學感染，昨再有監考的58歲女教師和12歲讀中一男學生確診。因中一生與中二、三無共用教室，且12歲男學生與巴籍婦兒子不相識，估計校內或有傳播，當局勒令全校師生再強檢。

地利亞修女紀念學校（百老匯）全校師生，要再強檢。（資料圖片）

而16歲男同學亦衍生新傳播鏈，除同住在東涌映灣園1座、就讀香港管理專業協會李國寶中學的14歲弟弟確診外，亦有2名家人初陽；而曾到其映灣園家中遊玩的3兄弟，當中1人更傳染給就讀的佛教筏可紀念中學同班同學，1名14歲女生昨初陽，恐班級內有傳播，當局將全班學生及老師送入檢疫中心。

不確定傳播鏈 社區正蔓延

巴籍婦最少已感染26人，並在大坑東邨東滿樓掀起垂直傳播；當中11人有接種疫苗。據最新基因分析，葵涌邨逸葵樓「源頭」79歲老翁亦染Omicron「BA.2」，播毒範圍或較預期更廣。另北角足福里的51歲女按摩員，再有親友初陽，即國泰空姐毒鏈亦未斷。

張竹君承認，現時疫情處於「大爆發」風險，多宗初陽個案與本地相關，加上倉鼠店Delta毒鏈，及單日再增3宗源頭不明個案，社區有不確定的傳播鏈正蔓延。

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