  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

21/01/2022

相隔9秒出入美孚站 巴婦2子疑傳染幼師 群組波及至少26人

#Omicron #巴籍婦 #中學 #傳播鏈 #源頭不明個案 #葵涌邨逸葵樓 #強檢 #復必泰 #科興 #兒童 #圍封 #寵物店群組 #面援 #停課
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情極速蔓延，一發不可收拾。Omicron「BA.2」亞系傳遍多個群組，原為源頭不明的居美孚女幼師，昨揭原來曾跟巴籍婦群組的地利亞學生，上周五於美孚港鐵站A出口相隔9秒出入，雙方疑在隧道擦身而過中招；女幼師再將病毒帶返家中感染父母和男友人。

 

當局相信涉事3人曾於美孚站A出口隧道內擦身而過

 

　　地利亞昨多2師生確診，並波及佛教筏可紀念中學，有3兄弟曾到中招學生家中玩耍後，病毒再傳給14歲同班女同學，全班師生須入檢疫中心過年。

 

　　本港昨多14宗新症，10宗涉本地感染；另約有20多宗初陽。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，經病毒全基因分析，發現源頭不明的鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師，原來與巴籍婦2名在地利亞修女書院（百老匯）就讀的14歲和16歲兒子，屬「百分百相同」，即女教師很大機會亦感染Omicron「BA.2」。目前除其父母初陽，其於K11 MUSEA工作的28歲男友人亦確診。港至今共錄495宗Omicron個案。

 

佛教筏可中學女生 同班師生須檢疫

 

　　而女幼師住在美孚新邨3期，正好位於地利亞修女紀念學校（百老匯）的上方。中心個案追蹤組發現，女幼師平日會搭港鐵到鰂魚涌返工，而巴籍婦的兒子亦搭港鐵由深水埗返校，翻看閉路電視片段後，揭他們在上周五（14日）於美孚站A出口曾擦身而過，相隔僅9秒。

 

張竹君

 

　　張指，當時他們均有戴好口罩，未有露出鼻子等問題出現，相信3人曾於站內隧道擦身而過，「因他們一上一下行過，相遇時間很短，過去機場有類似感染病例，或在特定條件下有空氣傳播發生。」

 

　　翻查資料，巴籍婦兒子就讀的中二和中三級，上周五有考試，除應試的16歲男同學感染，昨再有監考的58歲女教師和12歲讀中一男學生確診。因中一生與中二、三無共用教室，且12歲男學生與巴籍婦兒子不相識，估計校內或有傳播，當局勒令全校師生再強檢。

 

地利亞修女紀念學校（百老匯）全校師生，要再強檢。（資料圖片）

 

　　而16歲男同學亦衍生新傳播鏈，除同住在東涌映灣園1座、就讀香港管理專業協會李國寶中學的14歲弟弟確診外，亦有2名家人初陽；而曾到其映灣園家中遊玩的3兄弟，當中1人更傳染給就讀的佛教筏可紀念中學同班同學，1名14歲女生昨初陽，恐班級內有傳播，當局將全班學生及老師送入檢疫中心。

 

不確定傳播鏈 社區正蔓延

 

　　巴籍婦最少已感染26人，並在大坑東邨東滿樓掀起垂直傳播；當中11人有接種疫苗。據最新基因分析，葵涌邨逸葵樓「源頭」79歲老翁亦染Omicron「BA.2」，播毒範圍或較預期更廣。另北角足福里的51歲女按摩員，再有親友初陽，即國泰空姐毒鏈亦未斷。

 

　　張竹君承認，現時疫情處於「大爆發」風險，多宗初陽個案與本地相關，加上倉鼠店Delta毒鏈，及單日再增3宗源頭不明個案，社區有不確定的傳播鏈正蔓延。

 

 

下一頁　6樓層7戶不同坐向 Omicron BA.2新毒鏈 葵涌邨逸葵樓連環爆疫

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Omicron #巴籍婦 #中學 #傳播鏈 #源頭不明個案 #葵涌邨逸葵樓 #強檢 #復必泰 #科興 #兒童 #圍封 #寵物店群組 #面援 #停課

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk