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21/01/2022

元朗「同心村」過渡屋 租金2370元起下周一可申請 惠及5000家庭

#同心村 #過渡性房屋
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　　【晴報專訊】位於元朗東頭的「同心村」過渡性房屋項目，將於下周一（24日）起供輪候公屋3年以上、居於不適切居所及有急切需要人士申請入住，提供共1,800伙1至5人單位，可容納約5,000個家庭，租金為2,370至4,950元，已附設基本裝修及家電如冷氣機、熱水爐，料最快6月入伙。

 

「同心村」2人示範單位

 

　　新地於2020年以象徵式1元租金，出租一幅元朗東頭地皮予香港聖公會福利協會，並獲運房局撥款10億元，以組裝合成建築興建8座4層高的住宅，提供1,800個1至5人單位及無障礙單位，逾半為2人及3人單位，面積由約130呎至324呎不等。協會昨宣布，輪候公屋3年以上、居於不適切住房或有迫切需要人士，可於下周一起至下月23日申請，料惠及約5,000個家庭。

 

　　項目預計營運6年至2028年，單位租金為2,370元至4,950元不等，租住期2年，協會指倘租約期滿後，住戶有特別原因或困難，會按情況讓他們租住至獲第一次編配公屋，即或可租足6年。

 

　　「同心村」臨近西鐵元朗站，步行只需約10分鐘，屋邨旁設小巴站及巴士站，方便往返元朗市中心、港九新界及離島區，附近亦有街市、大型購物中心、中小學、幼稚園及康樂設施等。

 

租期2年 有困難或可延長

 

　　45歲的嚴先生，以往在內地任職船務及經營建材行，早年成功申請福利協會的「好鄰舍」土瓜灣道社會房屋共享計劃，惟計劃去年結束後，一家5口需另覓居所「捱貴租」，疫情期間更失業，只能靠兼職打散工，月入僅萬多元，交租後所剩無幾，他得悉「同心村」項目後有意申請，望改善一家生活。

 

轉載自: 晴報

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