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25/01/2022

黃大仙高危 倉鼠疑禍首 豪苑1座Delta垂直傳播

#肺炎疫情 #Omicron #與病毒共存 #接種率 #葵涌邨 #倉鼠 #袁國勇 #豪苑 #垂直傳播
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　　【晴報專訊】第五波疫情未見消退，昨日再有5宗源頭不明個案，黃大仙更成新災區。衞生防護中心指，區內污水樣本同時驗出Delta及Omicron污染，豪苑1座發生Delta垂直傳播要撤離E室住戶，源頭疑是5樓青年上月初在旺角I love Rabbit買的倉鼠，正追查是否涉更早批次；另鳳凰新村有髮廊洗頭女工疑染Delta變種。專家指，Delta殺傷力強，該區疫情值得關注。

 

黃大仙豪苑1座疑出現垂直傳播，衞生防護中心人員攜同物資上樓。

 

　　全港昨日多109宗新症，98宗屬本地感染，5宗不明，初陽有逾100宗。傳染病處主任張竹君透露，黃大仙區污水樣本同時驗出Delta及Omicron污染，且區內2宗無源頭個案驗出L452R突變。首症49歲女士在黃大仙鳳凰新村髮廊替客人洗頭，去過黃大仙祠；其居住的深水埗北河街慶豐大廈昨日圍封強檢。

 

同幢3戶中招 E座撤離

 

　　另一名75歲老翁居於豪苑1座7樓E室，平日早上8、9時愛在鳳德公園晨運。中心追查後，揭同幢有2戶感染，當中8樓E室確診的77歲老婦與2名兒子和外傭同住，惟5樓E室的26歲初陽青年或是源頭。傳染病處首席醫生歐家榮指，青年在本月15日咳、流鼻水和頭痛，本月18日和22日向私醫求診，直至大廈強檢才取樣，本周日（23日）初陽，病毒CT值達34，病毒量低，屬發病後期；7、8樓住戶病毒量高，屬發病初期。

 

　　歐續指，青年報稱上月初於旺角通菜街I love rabbit購入倉鼠，倉鼠已交由漁護署做化驗。與青年在街頭做傳銷的26歲男同事，居於黃大仙下邨龍樂樓，上周三（19日）起頭痛和流鼻水，亦證實確診，且他與7、8樓住戶亦有L452R突變，疑屬同一源頭，正待病毒全基因分析。

 

　　當局視察後，發現豪苑5樓外牆喉管有改動，7樓住戶將廚房及廁所去水口用膠紙「封死」，8樓座廁亦有改動。政府專家顧問袁國勇視察後指，因大廈天井位深，病毒經天井上傳；且7樓住戶怕蟑螂入屋遂封實渠口，U型渠早乾涸，病毒或由渠管垂直上升。

 

袁國勇指涉事倉鼠或更早批次

 

　　袁承認，青年的倉鼠或早於當局回收批次（即去年12月22日）抵港，惟更早批次已「入屋」逾月，相信倉鼠即使染疫亦痊癒，再回收機會不大。他反指，青年發病後未盡早檢測，才是播毒缺口，促市民有不適盡快取樣。

 

有人員檢走豪苑某單位的寵物

 

　　另葵涌邨映葵樓有19歲男住戶養倉鼠，其20歲男友人曾上門探訪。漁護署昨日更正，截至上周六已人道處理2,298隻倉鼠，包括市民交出的倉鼠。

 

　　呼吸系統專科醫生梁子超指，因Delta殺傷力強，且本港長者接種率低，黃大仙區疫情值得關注。他倡簡化圍封配套，如僅派煮食包而非派飯，減少人手負擔，以便未來實施大規模封邨。

 

　　其他源頭不明個案疑涉Omicron。東涌藍天海岸影岸‧紅繼有6歲男童確診，昨日再有讀何文田英皇佐治五世學校的13歲少年染疫；葵芳邨葵仁樓有53歲女住戶確診，她曾逛葵涌廣場，或與葵涌邨居民交集；法國東方匯理銀行電腦部有55歲男員工確診。

 

　　另恒生銀行窩打老道分行有員工初陽，他昨日有在優越理財中心見客，分行停業至本周四（27日）。民安隊亦有隊員昨凌晨在竹篙灣當值後初陽。

 

　　而日前現確診的不明個案，再爆群組感染。何文田勝利道地盤爆疫，共計9人感染；長沙灣政府合署10樓勞工處有保安員與文職同事在西九龍中心「紅蔥頭」用膳後，2人同染疫。

 

 


下一頁　葵涌邨12廈爆疫 映葵樓增33個案

轉載自: 晴報

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