新增124宗包括6宗源頭不明 黃大仙3條Delta疫鏈 荃灣花園爆垂直傳播

【晴報專訊】本港昨增124宗新症；有6人源頭不明，為第5波單日新高。黃大仙Delta傳播疑擴大，鳳凰新邨「新型像」髮廊增至3人感染，有客人中招。黃大仙上邨達善樓有75歲退休漢確診但未找到源頭。另荃灣花園榮華閣現垂直傳播，16戶需撤離；大埔林村污水樣本亦呈陽性。特首林鄭月娥指年初四放寬防疫限制機會微，或修例將更多處所納入疫苗氣泡。

黃大仙鳳凰新邨「新型像」髮廊3人染疫，包括一名女客人。

本港昨有124宗新症，93宗屬本地感染，6人源頭不明；初陽逾70宗。傳染病處主任張竹君指，黃大仙鳳凰新邨「新型像」髮廊繼49歲女洗頭員染疫，昨有58歲男兼職和60歲女客人確診，均有L452R突變，正調查3人有無交集，促其他客人主動聯絡中心。

鳳凰新邨髮廊增至3染疫 包括客人

另黃大仙上邨達善樓昨有75歲男住戶確診，亦驗出L452R。連同豪苑1座倉鼠群組，區內已有3條Delta毒鏈傳播。嗇色園宣布黃大仙祠年廿九（31日）閉門上頭炷香；翻查資料，女洗頭員曾到訪。

其餘5條源頭不明傳播鏈，當中有36歲男會計本月16日經回港易由上海來港，周日（23日）發燒，始揭或涉Omicron；惟他赴港前後2度檢測陰性，在港感染機會較高。屯門黃金海岸遊艇會除有62歲男司機確診，會所亦早有35歲男廚師染疫，2人曾共用更衣室。另葵馥苑安葵閣警察宿舍有29歲主婦確診，該處與葵涌邨僅一街之隔。

荃灣花園榮華閣爆垂直傳播。源頭為居12樓5室的55歲男住戶，在法國東方匯理銀行上班，前日列源頭不明，同幢天台單位41歲做裝修男住戶昨確診。中心追查後疑病毒經糞渠由氣喉排出，而天台單位廚廁正對着氣喉，加上單位抽氣扇故障，病毒入屋機會高；且裝修工較源頭遲1日發病，即使他去過大圍名城3期2座、大窩口幼稚園等，惟家居感染機會較大。因大廈4、5室單位相對，及高層風險較高，故昨夜撤離4至18樓5室，及16至18樓連天台4室共16戶；屋宇署正調查天台單位是否僭建。

另大埔林村林錦公路較寮下至坪朗花園一帶有污水樣本陽性。

初四難放寬防疫 擬擴大疫苗氣泡

沙田區康文署總部體育資助辦事處昨有後勤外判工初陽，他居住屋邨有患者，強檢後始知中招。另深水埗元州街惠珍樓，和土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號昨亦圍封強檢。林鄭月娥指年初四放寬社交距離機會微，考慮修例將更多處所納疫苗氣泡。

林鄭月娥昨稱會見傳媒和議員時不戴口罩，是為準確向公眾表情達意。

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