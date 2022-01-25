港肺癌近10年發病率 女升男跌50歲以下更明顯

【晴報專訊】肺癌是致命癌症之一，中大研究團隊發現，東亞地區的肺癌發病率及死亡率冠絕全球，且過去10年女性患者的發病率及死亡率呈上升趨勢；在香港，自2010年至2019年，各年齡層的女性發病率均有增加，相反，男性發病率則有下降，其中50歲以下女性的發病率尤其明顯。

中大研究顯示，全球近10年的肺癌發病率及死亡率，存在顯著的性別差異。

在2020年，肺癌佔全球整體癌症死亡率約5分1，中大醫學院與環太平洋大學協會，從「全球癌症觀察站」、「世界衞生組織死亡率數據庫」及「世界衞生組織全球衞生觀察站」等國際資料庫收集肺癌數據、經年齡調整後的當前吸煙率等，發現東亞地區的肺癌發病率及死亡率是全球之冠，並與每個國家的人類發展指數、國內生產總值及吸煙率有密切關連。研究已於醫學期刊Chest發表。

發病及死亡率 東亞冠全球

研究顯示，全球近10年的肺癌發病率及死亡率，存在顯著的性別差異，許多國家或地區的男性患者比率下降，女性比率則上升，其中意大利男性發病率的「平均年度百分比變化」下降幅度最大，而澳洲女性發病率的增幅最高。

另據香港癌症資料統計中心的最新數據，由2010年至2019年，各年齡階段的女性發病率都在增加，男性的發病率則下降；與年齡較大的女性發病率相比，50歲以下的女性發病率增加情況更明顯，即使男女性的肺癌死亡率均出現下降，但女性的下降幅度不如男性。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生表示，一個更發達或吸煙率更高的國家，往往有更高的肺癌發病率及死亡率，建議政府針對高危人口實施煙草控制，及落實早期癌症檢測措施。

中大研究團隊建議政府，應針對高危人口實施煙草控制。（資料圖片）