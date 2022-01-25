報考DSE人數創歷年低 錄5萬報名少去年近4%

【晴報專訊】2022年中學文憑考試（DSE）將於4月底開始各科筆試，考評局透露，今年有50,064人報考，較去年下跌近4%，創歷來新低；除4大核心科目外，約7成考生會再選擇2個選修科目，另有2成考生選擇3科選修科。

2022年中學文憑考試有50,064人報考，較去年下跌近4%。（資料圖片）

學友社認為今年考生數目跌幅較大，料多了學生離港升學或移民，估計對大學收生分數不會有太大影響。

據考評局數字顯示，今年報考DSE的學校考生和自修生分別有43,032人和7,032人，較去年分別少約2.1%和13.5%，選擇4個核心科目加2個選修科目的學校考生有30,046人，佔整體約69.8%，選擇3個選修科則有8,553人，佔整體19.9%。

選修科當中，生物科有逾1.22萬名學生報考，佔最多，化學和經濟科緊隨其後。另外，有3科考生不足10人，當中「商業數據應用」僅9人報考，德語則8人應考，「創意廣告」更是連續2年無人報考。

涉海外升學或移民

學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年考生數目續跌，料與多了學生離港升學、移民有關。他估計入八大的整體收生分數或會跌1分，但波動不會太大，醫療等熱門科目的收生分數甚至有機會提升。近期疫情惡化，或令考生增添壓力，吳寶城提醒考生，最重要定好溫書時間表和目標，確保即使需隔離仍可溫習。