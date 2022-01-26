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27/01/2022

報告批童樂居監管失效 粗魯對待幼兒習以為常 員工全撤換兩高層請辭

#保護兒童會童樂居 #獨立檢討委員會 #虐童
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　　【晴報專訊】保護兒童會童樂居涉虐兒事件至今拘20人，獨立檢討委員會中期報告昨公布，揭至少「3宗罪」，包括幼兒工作者粗魯對待幼兒「習以為常」，甚至要求新人勿善待幼兒；惟高層未意識問題嚴重，監察及投訴機制亦失效，認為整個機構及管理層都要負責，所有員工要撤換。

 

保護兒童會指接納報告批評及建議

 

　　保護兒童會稱，接納總幹事及童樂居院長請辭，將重聘人手及加強內部管治，邀專家跟進受影響兒童情況，並加強監察包括每日檢視閉路電視片段。

 

　　中期報告指，童樂居幼兒工作員「普遍地粗魯」，作為控制兒童「權宜之計」，未考慮他們感受和尊嚴，惟機構內監督機制失效，工作人員亦不會向上級舉報，只會互相提點有主管巡視，甚至對主管提點都敷衍了事。

 

新員工被要求 勿關愛兒童

 

　　另機構流失率嚴重，有逾7成幼兒工作者經驗少於3年，有人為貪方便要求不要為兒童帶來安慰或溫暖，以免吸引其他兒童提出要求。

 

獨立檢討委員會主席黃嘉純

 

　　委員會主席黃嘉純指，粗魯與虐待或只是一綫之差，以粗魯行為之普遍，相信管理層「無可能唔知」，調查時抽檢閉路電視片段中，最少有10項行為持續出現或已構成虐待；但21名會見人士中，卻無人承認見過虐兒行為，形容是「習以為常」。他稱，為糾正錯誤文化，幾近所有工作員要有序撤換，高層領導應自行請辭。

 

　　保護兒童會執委會主席夏穆昨鞠躬致歉，指接納報告批評及建議，保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英已辭職；另副院長屆退休年齡亦會離職。目前童樂居有34名工作員照顧61名兒童，將重建團隊挽回外界信心，20人被捕已被解僱，7人自行離職，目前已由其他單位抽調7人到童樂居，並成功招聘3人，有11人則有待身體及背景審查。

 

　　他又指，執委會轄下將增設審計及保障兒童安全委員會，加強內部管理效能，特別處理員工士氣及投訴，每日翻看4小時閉路電視片段，並研人工智能協助；邀資深臨床心理學家率領團隊，助評估受影響兒童及跟進事件影響；另亦為員工提供情緒輔導。

 

　　兒童事務委員會委員雷張慎佳指，「粗魯」與「虐待」都是不恰當行為，同樣「易放難收」，最好是全面禁止，她慨嘆職員要求新人勿關愛兒童是「反人性行為」，強調受害者或只有1歲，但持續呼喝對待的行為，足以影響情緒及性格形成。勞福局指事件揭機構多方面嚴重缺失，有違社署要求及公眾期望，社署將因應檢討結果考慮該會是否仍適宜提供受資助服務。

 

轉載自: 晴報

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