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27/01/2022

昨增107宗確診 商場餐廳遊樂場高危 最少20保安清潔工染疫

#葵涌邨 #肺炎疫情 #源頭不明 #清潔工 #保安員 #圍封強檢 #禁足
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　　【晴報專訊】「擦身而過」感染激增，餐廳、遊樂場及公廁成高危點。東涌藍天海岸有5人疑遊樂場踢波中招，黃大仙現崇山商場及西九龍中心均有食肆因Delta患者到訪而爆發感染。另第5波爆發後，最少14名保安和6名清潔工染疫，衞生防護中心昨日指，荃灣環宇海灣有5名保安齊中招。

 

　　有專家指社區患者眾多，保安員和清潔工常接觸住客風險尤高；政府專家顧問許樹昌建議高危職業可戴雙口罩及眼罩自保。

 

　　本港多107宗新症，100宗屬本地感染，初陽逾130宗。傳染病處主任張竹君指，東涌藍天海岸早前有2名染疫兒童無源頭，包括何文田英皇佐治五世學校的13歲男生，追查後始知他們曾到屋苑內的圓型露天廣場踢波和嬉戲，現揭最少5名患者去過廣場遊玩；藍天海岸3期影岸·紅A座第7座昨晚圍封強檢。

 

影岸‧紅A座第7座 圍封強檢

 

　　北角AIA Tower有47歲男職員亦無源頭，他居於早前爆疫的何文田勝利道5號「芳菲」旁的1至3號住宅，他僅曾路過地盤，恐與染疫工友「擦身而過」中招。

 

　　另本屬不同毒鏈的Delta患者，原來曾在多間食肆和商場「偶遇」。張指，彩雲（一）邨長波樓有3人染疫；當中有保安住在爆疫的黃大仙豪苑1座5樓E室，即源頭「倉鼠男」的單位，他愛到現崇山商場「客滿庭」飲茶；另一源頭不明的44歲男電梯維修員曾到該商場修理電梯，兩人疑同用過商場廁所中招。

 

有患者曾光顧餐廳紅蔥頭，當局昨日派員到場檢取環境樣本。

 

　　西九龍中心食肆「紅蔥頭」，繼本月14日有疑染Delta的長沙灣政府合署勞工處保安和同事光顧，再揭豪苑的「倉鼠男」同日與2同事在另一枱午膳；因2枱共5人全中L452R，餐廳客人要檢測。中心解釋，追查1名居大埔廣福邨廣仁樓的74歲女患者後，揭其孫女去過「紅蔥頭」，而同行者正是「倉鼠男」。

 

大窩口AEON增新症

 

　　荃灣環宇海灣則有5名保安員確診；AEON大窩口店，繼保安和乾貨部員工確診，店內銷售員、人力資源部及廚房員工亦染疫。另太古城32歲男保安，機場67歲女職員廁所清潔工及37歲國泰城女安檢亦確診。翻查資料，第5波中最少14名保安員和5名清潔工中招。呼吸系統專科醫生梁子超指，隨社區確診增，偶發的擦身而過感染趨增，而保安員經常接觸住戶，清潔工亦因打掃污染了的環境增中招機會。政府專家顧問許樹昌建議，保安員和清潔工可打孖戴口罩，亦可戴眼罩或眼鏡加強保護。

 

下一頁　黃大仙豪苑 1座F室低層戶撤離

轉載自: 晴報

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