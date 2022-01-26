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27/01/2022

業界倡醫生評估可否接種 家屬不得反對 入住安老院舍促先打針

#接種率 #長者 #新冠疫苗 #安老院舍
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　　【晴報專訊】本港80歲或以上長者的疫苗接種率只有約3成，政府多個部門日前與安老院舍業界代表等開會，研究推高院友接種率。有業界代表稱，應由醫生評估院友情況，為同意接種的長者打針，家屬不能提出反對；及有意入住院舍者須先打針。有關注團體強調，如院友缺乏認知能力，接種前應先獲家屬同意。

 

政府多個部門日前與安老院舍業界代表等開會，研究推高院友的疫苗接種率。（政府新聞處資料圖片）

 

　　安老事務委員會委員、院舍營運者李輝透露，會上有業界建議授權醫生評估院友健康收況，判斷院友、特別是自理能力較差的長者是否適合接種；若適合接種而長者亦同意打針，家屬便不能反對；亦有業界建議推出「疫苗氣泡」，如院友不打針便不容許家人探訪、或參與小組活動等，而有意入住院舍者亦要先打疫苗。

 

擬推行「疫苗氣泡」

 

　　委員會主席、行政會議成員林正財認為相關建議恰當，相信院舍院友接種率可達7成。他指現有8至9成院舍人士經醫生評估是適合接種，相信可按接種季節性流感疫苗的做法處理，但估計農曆新年前難以實行。

 

　　病人政策連線主席林志釉強調，進行入侵性的醫療程序須當事人有足夠認知能力、表達自願及同意，否則應取得家屬同意。他指接種疫苗後仍有染疫風險，建議加強探訪安全措施，如在開放及露天空間探訪。

 

　　另外，懲教署宣布為配合政府擴大「疫苗氣泡」，下月16日起所有探監人士均須接種最少一劑新冠疫苗，未打疫苗的探監人士，可於在囚人士相關申請獲批後，於指定地點進行視像會面。

 

轉載自: 晴報

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