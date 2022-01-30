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31/01/2022

增15宗源頭不明 傳播鏈變模糊 當局籲農曆新年減聚集

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　　【晴報專訊】疫情從高位回落，昨錄81宗新症，惟源頭不明個案反增至15宗，創第5波以來最高，患者遍及黃大仙、葵涌、沙田等，包括當中月初曾撤離居民的大埔美新大廈，僅隔21日便再有住戶染疫；另3幢樓宇現垂直傳播，需撤走30戶居民。

 

Omicron和Delta變種於社區蔓延，當局促市民農曆新年減少聚會，若有不適應盡快檢測。

 

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，傳播鏈已變模糊，但近日發現有患者有跨家庭聚會後染疫，促市民農曆新年期間減少聚集。

 

張竹君

 

　　本港昨增81宗新症，77宗屬本地感染，當中15人源頭不明；初陽個案逾70宗。對新症從上周「一連7日破百」回落，惟源頭不明反創新高，張竹君承認傳播鏈已變模糊，顯示Omicron和Delta變種於社區蔓延，促市民農曆新年減少聚會，倘不適應盡快檢測。她指，發現有2大群組患者，疑上周日（23日）出席跨家庭聚會後染疫，「通常是數個家庭一起到其中一戶食飯，每個群組涉12、13人，事後各有約10名成員確診。」

 

美新大廈再爆疫 料與上次無關

 

　　源頭不明新症中最少4宗疑屬Delta，患者集中在黃大仙、牛池灣和慈雲山；10宗疑涉Omicron，除葵涌和大窩口外，大埔、沙田等亦有人中招；剩下1宗仍待檢測結果。其中大埔美新大廈繼本月9日撤離6樓以上D室居民後，再有3名住戶確診，源頭未明。因兩次爆發相距久遠，料無關連。

 

　　土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號昨夜圍封強檢；另油麻地、沙田、大埔和石籬二邨污水陽性，石華樓圍封，同幢安老院強檢。

 

　　東涌映灣園16座經前晚圍封檢測900人後未見新症。惟有居民早因咳嗽求醫，昨確診且無源頭；同幢2單位爆疫。

 

油塘葵涌青衣3廈 疑垂直傳播

 

　　另3幢大廈齊爆垂直傳播。油塘油麗邨雍麗樓的26室高層單位有傳播，36樓以上的4戶共12名居民要撤離；葵涌石蔭東邨蔭裕樓的低層6室單位現爆發，因與7室單位共用天井，故2至8樓的6室和7室居民全撤走，涉14戶約30人；青衣宏福花園2座的高層E室爆疫，相鄰D室因共用天井，故26至32樓的D、E室居民要撤離，涉12戶人。

 

　　葵涌邨昨多9人染疫，但無新單位爆疫，張認為邨內傳播鏈已切斷，但因社區仍有感染，不排除邨內再有新症。另柴灣歌連臣角火葬場繼有居彩雲（一）邨長波樓員工染疫，再有疑涉Delta患者，上周日下午出席親友告別儀式後確診。而沙田循道衛理中學疑現校工群組，最少2人確診，數人初陽；同團隊的12名成員均要檢疫。

 

　　社署有財務科職員初陽，曾到灣仔修頓中心和胡忠大廈10樓辦公室；稅局有女署理高級稅務主任中招；海關有高級關員初陽，居於爆疫的葵涌葵馥苑安葵閣，本月21日曾在深圳灣口岸檢查貨物。第5波疫情未完，惟港府今起重啟「回港易」及「來港易」，合資格人士可由珠海口岸經港珠澳大橋免檢疫返港。

 

 

 下一頁　倘「圍堵」失效 專家倡輕症居家治療

轉載自: 晴報

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