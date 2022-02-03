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04/02/2022

防疫擬收緊 121宗本地確診 31人無源頭 逾160初陽

#肺炎疫情 #院舍 #無源頭個案 #檢測 #Omicron #Delta
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　　【晴報專訊】本港昨再多142宗新症。當中本地個案達121宗；31人無源頭；且初陽逾160宗，同創第5波新高。而Delta變種再現2條傳播鏈，涉彩雲（一）邨及上水太平邨。

 

　　衞生防護中心指，團年飯等家庭聚會已現傳播，本港或將有數以百計個案浮現。食衞局指，Delta和Omicron同時在社區傳播，本港正面臨前所未有威脅，考慮再收緊社交距離措施，包括限聚令，並加快向立會申款啟動第6輪防疫抗疫基金。

 

　　昨錄142宗新症，121宗屬本地個案，當中31宗源頭不明；初陽逾160宗。按衞生署昨午3時數據，新增2宗無源頭Delta個案，涉彩雲（一）邨時雨樓的61歲男街坊、及上水太平邨平易樓26歲青年。當中，時雨樓早揭有另一無源頭傳播鏈，3名街坊驗出L452突變，但其居所座向與61歲男士單位不同。而黃大仙13宗關連個案均來自區內2邨，當中彩雲（二）邨明麗樓昨多11人感染，玉宇樓多1人染疫；彩雲（一）邨長波樓亦有個案。

 

當局憂新春後感染數字現幾何級升勢。圖為屯門大興邨興平樓昨圍封強檢。

 

增兩宗Delta無源頭 涉彩雲太平邨

 

　　其餘源頭不明個案疑屬Omicron變種，患者遍布全港；另屯門大興邨興平樓因有街坊初陽，昨晚圍封。大埔亦有多宗個案，曾兩度要撤離的美新大廈再多3名住戶感染；而林村較寮下至坪朗花園繼上月底污水陽性，昨終揪出有23歲較寮下村女村民中招，源頭未明；大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣，昨亦因污水陽性禁足強檢。同時馬灣珀麗灣、珀林路花園有污水陽性需強檢。另勞工處昨有職員初陽，他在中環海港政府大樓16樓上班；患者為勞工處副署長梁永恩。

 

　　食衞局指全港污水監察呈陽性樣本，在6日間由11個增至21個，病毒量增，顯示多條社區隱形傳播鏈活躍。同時在新防疫限制下，公共交通工具在農曆新年載客量未顯著減少，僅較平日跌約2成，未如過去能大跌3至5成，反映巿民在新春仍有不少社交活動。

 

雙毒夾擊 新春後個案恐颷升

 

　　當局預計，因Omicron變種（尤其BA.2）明顯出現短距離空氣傳播，連同殺傷力較高的Delta傳播未止，新春後感染數字有機會大幅飈升，甚至有幾何級升勢，本港正面臨前所未有威脅，「第5波或較前4波疫情來得更為嚴峻」，故公務員在家工作安排長至本月11日，並考慮進一步收緊社交距離，包括收緊限聚令，或將更多處所納入599F章規管；港府亦會盡快向立會財委會申撥款，啟動第6輪防疫抗疫基金。

 

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，全港不少地區出現傳播，涉住宅、工作地點等，患者彼此未必有親密接觸，參照外國經驗，本港有機會出現「數以百計」個案。她透露，近日已見有「團年飯聚」感染病例，多是數個家庭聚集在其中一戶聚會後染疫，促市民無必要不應相聚或拜年。呼吸系統專科醫生梁子超指，過去控疫措施在1周內便有成果，現時無源頭個案反升，顯示防疫措施無效，促港府加快污水監測，並需有明確「動態清零」指標。

 

張竹君促市民無必要不應相聚

 

 

 

 

下一頁　沙田市民冒寒風 排長龍檢測

轉載自: 晴報

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