300宗初陽破頂 累計336源頭不明 拜年拜神群組浮現

【晴報專訊】衞生署署長林文健昨日形容，疫情相當危急，昨日多342宗本地新症，初陽破紀錄達300宗，源頭不明個案累計達336宗，單計巴籍婦群組已衍生768宗病例；而最新無源頭患者集中6區。

另沙田和屯門再多2大廈疑現「橫直傳播」，第五波至少24廈曾撤離。同時，團年飯聚群組浮現，有患者大年初一、二去過寶蓮禪寺、車公廟等地，恐感染大群善信。

本港昨增342宗新症，全為本地病例，100宗屬關連個案；新症中約20人驗出L452R突變，疑屬Delta；初陽則達300宗。而前日351宗病例中，有135宗無源頭，分布沙田、深水埗、油尖旺、九龍城、黃大仙及屯門，創單日新高。

林文健指，過去2周有1,921人感染，源頭不明達336宗，8成與Omicron相關，疫情相當危急。當中巴籍婦群組掀起葵涌邨、地利亞修女書院等大型傳播鏈，累計768人染疫，倉鼠群組則有84人感染。

沙田美田邨美秀樓、美景樓及美致樓污水樣本陽性，昨晚圍封。

全港暫有逾24幢大廈因垂直或橫向傳播而要撤離居民。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日揭沙田碩門邨美石樓有2戶07單位居民中招；屯門大興邨興泰樓有4戶感染，全幢06室居民撤離，而興泰樓前晚已污水陽性，圍封後揭11人初陽及1人檢測結果不確定，延長1日至今日才解封；同邨興昌樓2人初陽。另沙田新翠邨圍封後發現新月樓11人初陽，新偉樓則有2人初陽。

美秀樓、美景樓及美致樓的居民，昨晚陸續接受檢測。

5廈污水樣本陽性

另污水陽性大廈續增，5廈污水樣本陽性，昨晚要圍封；另多區強檢。對前晚半山區污水陽性，禮賓府、前特首董建華的嘉慧園住所等卻不用圍封強檢，林文健解釋考慮圍封涉人口覆蓋率、病毒量、是否變種、及能否鎖定出事樓宇等因素，強調有安排「願檢盡檢」。特首辦指特首與家人和員工會作快速檢測。

張竹君指，新春期間多名患者四出拜年飯聚，又有人於大年初一、二到過寶蓮禪寺、車公廟參拜，擔心出現傳播，「Omicron傳播力強，若近距離接觸戴口罩都可能感染。」寶蓮禪寺及天壇大佛指今明暫停開放，所有法師及員工會做檢測。

宗教場所個案續增，深水埗穆斯林教會「Hazrat Siddique Akbar Society」累計11名信眾感染；另元朗廣場暫有13人確診，涉及保安、售貨員、清潔工等。多個政府部門昨日最少有18名員工初陽，涉漁護署、康文署、廉署、海關、社署、房署及警務處等，其中食環署有2名衞生督察及3名工人中招，當中有人在垃圾站當值或負責掃街。

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