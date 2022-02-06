花滑王子羽生結弦抵京 花樣滑冰團體賽 中國隊歷史性晉級

【晴報專訊】北京冬奧最受注目運動員、一度傳退賽的日本「花滑王子」羽生結弦，昨終於飛抵北京，準備周二出戰男子單人滑短曲項目，爭取史無前例的男子花式滑冰金牌三連霸。另中國隊在花樣滑冰團體賽歷史性晉身自由滑決賽，現暫列第5，賽事今續上演。

羽生結弦昨飛抵北京，未有接受訪問。(網上圖片)

27歲的羽生結弦未跟隨日本花滑隊抵達北京及出席開幕禮，甚至一度傳出退賽。但他昨午突飛抵北京，惟未有接受訪問，之後下榻日本代表團酒店，將於今晚赴場地訓練。

男子單人滑昨進行節目出場順序抽籤儀式，羽生結弦將在第21位登場（第4組第3個），賽事明早上9時15分開始，預計他中午12時19分上場。

俄羅斯奧委會暫居首

而昨日賽事，中國隊歷史性晉身花樣滑冰團體賽決賽。

在女子單人滑短節目賽事，19歲的朱易在一次後外跳失誤，僅取得全場最低的47.03分，在10名選手中排最後。

總計其他項目，中國隊仍以團體總分22分，以第5名取得最後一個決賽席位，可在4個自由滑項目較量。

在男子自由滑，金博洋取得第4為中國增添7分；暫時俄羅斯奧委會以45分暫居首位，美國42分、日本39分、加拿大30分、中國29分。

團體賽決賽今進行雙人滑自由滑、冰舞自由舞及女單自由滑決出金牌。

金和曉將免密接者形式監察

至於在單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽，中國隊的蘇翊鳴以首名晉級今日決賽，是首個晉級該項目決賽的中國運動員。

早前第二度確診的港隊高山滑雪代表金和曉昨表示，過去數天檢測結果都是陰性，身體已完全恢復，即將免除密切接觸者形式監察，她出戰的高山滑雪女子迴轉賽將於周三舉行。

冬奧前日新增10人確診，閉環內有6人覆檢陽性，機場有4人入境時確診，至今累計363人確診。