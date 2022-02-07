消委去年接逾2.7萬投訴 整體金額倍升至$11.7億 涉電器外賣平台疫下大增

【晴報專訊】消委會去年度接獲逾2.7萬宗投訴，按年跌11%，但涉金額卻倍升至11.7億元，主要為物業銷售及美容服務，佔金額逾70%。而疫下市民涉電器用品投訴創5年新高，外賣平台投訴亦增逾5倍。

外賣點餐平台在疫下大行其道，消委會接獲投訴在過去3年激增逾5倍至去年的637宗。

消委會去年共錄27,382宗投訴，按年跌11%，但涉及金額則按年大增116%，達11.7億元，主要與物業銷售及連鎖美容院停業相關。物業投訴方面，由2019年的168宗增至去年的374宗，營銷手法投訴大增162%至126宗，整體涉額達7.78億元，3年來倍增逾2倍，以境外物業銷售投訴最嚴重，較對上一年增近2倍，達167宗。

消委會主席林定國指，涉內地、英國、泰國等置業較多，如有投訴人買珠海樓由「向南有園景」變「向西望樓景」，更拖延退款致損失6.6萬人民幣利息；亦有投訴人於2020年買英國樓後，被延期4至5個月交樓。

（消委會圖片）

疫下美容服務業多次停業，相關投訴按年急增近1.6倍至2,200宗，涉額達7,200萬元，按年升2.6倍。

購英國樓 交樓延期5個月

而不少市民留家抗疫，消委會接獲涉電器用品投訴創5年新高，達2578宗，按年升27%，金額突破1,000萬元。

禁堂食或防疫下，外賣點餐平台大行其道，消委會接獲投訴在過去3年激增逾5倍，至去年的637宗，消委會總幹事黃鳳嫺稱有投訴人居於大埔屋邨，但點餐等逾半小時後，因距離遠為由被拒送餐，最後投訴人獲全數退款，提醒市民點餐時應保存紀錄以作追討。

此外，消委會去年停辦「消費權益新聞報道獎」比賽，昨宣布今年不再與記協及攝影記者協會合辦，改由獨立舉辦，強調不涉政治因素。