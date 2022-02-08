  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

09/02/2022

港大研VIA生物信息分析技術 可用於新冠研究

#港大 #生物信息 #VIA技術
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】科學家一直試圖拆解細胞中蘊含的大量生物信息，冀可了解細胞運作及老化過程中的變化，從而預知如癌症等疾病的形成、發展和治療預後情況。

 

　　最近港大研究團隊開發了一種名為VIA的生物信息分析技術，能夠偵察細胞演變的軌跡，一些海外科研團隊更將技術應用於新冠病毒研究，追蹤人體接種疫苗後，對不同病毒的免疫反應。

 

　　目前有各種具高精準度的「組學技術」，收集有關單細胞的多方面信息，例如細胞中「打開／關閉」的基因目錄或細胞中存在的蛋白質類型等，但這些計算方法都無法處理龐大的複雜單細胞組學數據，或僅可用來分析某一項特定的細胞特徵。

 

港大電機電子工程系教授謝堅文學(右)領導的團隊，開發名為VIA的新軌跡推理算法。

 

　　港大工程學院電機電子工程系謝堅文教授領導的團隊，開發名為VIA的新軌跡推理算法，利用新穎的「無監督式」機器學習方法，模擬人類的思維過程，發掘數據背後的邏輯規律作推敲。在引導VIA機器學習過程中，團隊廣泛收集包括單細胞蛋白質組學、基因相關和其他生物信息的組學數據，並進行全面分析研究。

 

　　團隊通過新策略能有效識別生物演化的最佳軌跡，謝指，VIA可以高效自動分類110萬細胞影像，及大大縮減細胞集群分析所需時間，由以往最快演算法需要逾2小時，減至10分鐘。

 

技術可用於新冠病毒研究，追蹤人體接種疫苗後，對不同病毒的免疫反應。

 

預測疫苗產生抗體反應

 

　　謝續說，現時與香港和海外的研究人員合作將VIA應用於不同的生物醫學和生物技術，包括跟蹤抗癌治療的效果，以及加速製藥行業的藥物研發過程等。

 

　　另外，港大並將VIA技術與全球科學家分享，目前在美國和內地已有科研團隊，把VIA相關工具應用於新冠病毒研究，包括推斷感染後免疫系統的反應、預測重症的發生，疫苗產生的抗體量和反應，以及對療程的反應等，免卻例如重複抽血檢查等常規程序。

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#港大 #生物信息 #VIA技術

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk