單日確診1161宗 公院瀕爆煲 各區急症室超負荷

【晴報專訊】本港單日首破千宗確診，連初陽昨近2,000人染疫，本港醫療體系瀕爆煲。醫管局昨承認，各區急症室嚴重超負荷，多間公院要輪候5小時，隔離病床及社區治療設施亦已9成滿，部分患者要等數日才能入院；另再多31名醫護染疫，近3日累計最少71人感染，人手更形緊張，促退休醫護回歸抗疫。

確診者及初陽待覆檢者大幅上升，令急症室不勝負荷。

昨錄1,161新症，1,153宗為本地個案，大部分屬Omicron。衞生防護中心傳染處主任張竹君指前日多500人無源頭，累計1,400人源頭不明，集中在深水埗、黃大仙等疫區周邊。屯門良景邨良傑樓70人初陽，第3度延長圍封；天水圍天盛苑盛賢閣、元朗朗屏邨鵲屏樓和鳳屏樓昨污水陽性遭圍封。張指新症涉多個拜年群組，不少有10、20人，部分全家確診，至年初三仍有聚會，甚至日踩3場，每人有20至40名密切接觸者。

促病徵輕微私醫求診

醫管局總行政經理李立業坦言，各區急症室因確診者及初陽待覆檢者大幅上升，已嚴重超出負荷，更影響其他救急服務，「求下你哋（市民）若病徵輕微可去家庭醫生或私營醫療系統求醫」。李指，醫院隔離病床使用率已達90%，竹篙灣內500、600張病床有200人已入住，兩者均瀕飽和，患者或要花數日才能入院。截至昨晚7時，博愛醫院、將軍澳醫院急症室等候時間逾5小時；最少232人仍等待入院，而家居檢疫者則增至606人，最多人住沙田和元朗。局方進一步放寬出院條件，無病徵者不用等10日，回家自我監察14日便可。

當局呼籲病徵輕微市民改往私醫求診

增31醫護初陽 人手添壓

昨再多31名醫護及支援人員初陽，涉多間公院，其中東區醫院精神科病房有病人助理中招後，同病房62歲病人染疫。近3日已累計最少71醫院局員工中招。李指，確診員工增「人手少了一定辛苦」，而昨起主動通過「護訊鈴」聯絡等入院數日的病人；另竹篙灣擬開第2期收容輕症患者，故再籲退休及非全職醫護到公院做兼職，除照顧病人亦可幫「聽電話」。

護協主席源志敏指，屯門、深水埗、沙田急症醫院等覆檢者眾，院外約20、30個等候帳幕全滿，部分急症室長期有50、60人等覆檢，不少大型醫院內科病房已滿額。他指，不少非緊急服務和手術已暫停，同事要取消休假，促港府考慮讓輕症者留家並反覆檢測。醫管局前行政總裁梁栢賢指，現時圍封政策已失效，應「緩疫」集中資源谷針。政府專家顧問袁國勇不反對全民禁足一周，但要解決送飯問題，且建議輕症改在家隔離，無打針、有長期病的長者密切接觸者送往竹篙灣檢疫。

對城大生物醫學系助理教授阮相宇推算第5波或25萬人感染，張竹君指尊重意見，惟真實疫情不能「完全靠數學模型睇到」；李立業指疫苗和隔離均重要。對有記者曾到特首記者會後確診，張指記者戴口罩，即使特首無戴，因距離遠風險低。

第5波已累計1,400源頭不明。圖為市民輪候檢測。

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