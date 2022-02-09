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10/02/2022

買禮花費趨謹慎 疫下情人節 多3成女士寧留家慶祝

#情人節
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　　【晴報專訊】情人節將到，有調查發現，疫情下今年有更多男士和女士表示會留家慶祝，比去年同類調查分別增加1成多和近3成。受訪者買禮物的花費亦變得謹慎，願意花1,000至5,000元買禮物的男女比率，均比去年微跌。而他們最不想收到的情人節禮物，則是口罩等防疫用品。

 

今年有逾4成受訪男士稱在家中慶祝情人節

 

　　約會公司HK Romance Dating Limited（HKRD）早前進行問卷調查，訪問了997名男女，了解他們在疫情下的情人節節目、消費模式等。結果發現，逾6成及7成男女稱不想收到口罩及酒精消毒液作等禮物。逾半受訪男士最想收到數碼電子產品禮物，其次是DIY手作禮物；最多女士（42.9%）想收到DIY手作禮物，其次是手錶或珠寶首飾。

 

疫情升溫 情人寧網購禮物

 

　　另外，願意花1,000至5,000元買禮物的男士或女士，分別有43.5%及32.1%，均比去年的49%及36%下跌。而去年有73%男士和67%女士，會從實體店買禮物，但今年只有63%男士和53.6%女士會到實體店買禮物。

 

　　HKRD創辦人Yubi Wong估計，市民消費模式改變或與疫情有關，隨着確診個案急升，更多人會改為網上購物。HKRD創辦人Anita Cheung指，受疫情影響，今年有更多男士（43.5%）和女士（58.9%）稱會在家中慶祝。另有約4成受訪者期望與伴侶到酒店Staycation渡過情人節。

 

 

 

轉載自: 晴報

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