WFH減辦公室放閃 檢疫廈須自取 疫下情人節花商料生意跌25%

【晴報專訊】疫情嚴峻，下周一情人節都變「無情」。花商指，生意大減15%至25%，全球物流混亂，即使鮮花運費漲價50%至3倍仍不敢加價，最平每束20枝玫瑰售680元。惟收緊防疫措施兼大量企業實施在家工作，女士或未能在辦公室「放閃」，檢疫及強檢大廈更只能把花束放門外或自取。

疫情嚴峻，影響不少市民慶祝情人節意欲，不少花店預料生意受影響。



卉豐花業經理梁嘉兒表示，疫情影響市民慶祝意欲，「由辦公室改送屋企，再改提前自取」，顧客開支預算亦大縮水，200多個訂單中60%為1,000元以下，惟今年受物流及封關影響，花材成本漲價50%以上，亦未敢加價，20枝玫瑰花束僅售680元。



在中環設4分店的「花奴」負責人曾先生指，原主力做辦公室生意，但在家工作下「水盡鵝飛」，厄瓜多爾玫瑰運費急升3倍，直言「只求生存不求賺錢」。另網店rosememory主打韓式巨型蝴蝶結玫瑰保鮮花束，售2,980元，負責人稱1月底開賣首1小時，已接10訂單。



朱古力禮盒 生意料升27%



網店honeywood flower labs創辦人Heidi指，今年1,650元的超大酒杯花束及1,399元的保鮮櫻花擺設甚受歡迎，但部分客人幾度改期及轉變送貨點，教師、行政人員等訂單盡失，醫生及護士訂單亦要「自取」未能送入醫院，若是强檢大廈更視乎情況能否送遞，生意跌25%。Gift Flowers HK老闆鍾震東稱，花材運費增1倍，加價30%至40%，但未能在辦公室「放閃」，生意跌達15%。



情人節送禮必備的朱古力，皇玥今年首推限量3,000盒情濃朱古力禮盒，售價268元，料情人節生意額按年升27%。



龍島今年亦推3款情人節朱古力禮盒及3款蛋糕，發言人指銷量按年多近1倍，料銷情有30%增長。