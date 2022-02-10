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11/02/2022

最低工資有望提升 議員倡加至$45 資方促審慎決定

#最低工資
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　　【晴報專訊】最低工資推行10年，去年首次「凍薪」。勞工及福利局局長羅致光昨日在立法會會議上稱，目前正檢討最低工資水平，相信今次有機會上調，希望新一輪檢討中僱主與僱員能「有傾有講」。

　　有立法會議員認為如環境許可，最低工資水平應從37.5元上調至45元，但資方代表指修訂水平應按目前和未來的經濟狀況作評估，需審慎決定。

 

有立法會議員建議，最低工資應從37.5元上調至45元。（資料圖片）


　　羅致光昨日在立法會人力事務委員會會議上透露，當局正檢討最低工資水平，相信勞資雙方如果能互諒互讓、有傾有講，雙方將能就一個合理增幅達成共識，最低工資水平有機會在今次提升。他形容上次最低工資凍結的結果是「不幸」，不希望再見到有工會提出「加得少就寧願凍結」的說法。

 

勞工及福利局局長羅致光呼籲，僱主與僱員在新一輪檢討中「有傾有講」。（資料圖片）


議員促「一年一檢」

　　勞工界立法會議員周小松批評，過去10年間最低工資水平增幅追不上經濟增長和名義工資升幅，顯示最基層員工無法分享經濟發展成果，要求改為「一年一檢」，對此羅致光稱當局將檢討經驗，再向議員交代。

　　工聯會立法會議員、勞顧會勞方代表鄧家彪指，檢討最低工資的工作一般在5至6月開始，今次能否提高最低工資水平要看當時疫情發展，因疫情會影響經濟情況以至談判氣氛。他強調，最低工資加幅須追回過去數年的通脹、及應付未來的情況，工聯會一直提倡最低工資應維持在工資中位數6成，認為今次應最少加至45元。

　　勞顧會僱主代表郭振華則說，去年凍結最低工資確實是不幸，認為只要經濟狀況良好，僱主不會吝嗇加薪，惟修訂最低工資水平應按目前和未來的經濟狀況作評估。他直言最低工資影響所有行業，或會影響部分行業的經營，故需要審慎處理，但可考慮先改善個別行業的福利。

 

轉載自: 晴報

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