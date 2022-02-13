性態度保守 Z世代重視關愛彼此 社工：言行或不一

【晴報專訊】新一代不時被標籤性開放，但有調查發現，Z世代對性行為接受程度傾向保守，反而重視戀愛中的彼此關愛，惟理想的性與愛比例與現實有落差，女性期望偏重於愛卻不得要領。但有社工認為，調查反映年輕人的思想與行為未必配合，甚至會有矛盾，提醒要多保護自己，學校的性教育亦要與時並進。



香港青少年服務處在去年6月至9月訪問300名18歲或以下青少年，受訪者對性行為的接受程度傾向保守，以4分為滿分，女生平均只有1.73分，男生亦只有2.18分，低於2.5分界綫，而不論男女，認為關愛對關係重要者的平均分則超過3分，但同時亦傾向重視性愛兼顧。



三分一受訪者 曾16歲前性交



惟受訪者的思想與行為卻有矛盾。調查發現，近5成半受訪者曾有性行為，約2成曾與伴侶以外的人性交，但他們重視關愛程度與未曾與伴侶以外性交者一致。受訪者對愛與性比例的期望與現實亦有落差，有44.1%受訪女性的期望與現實不符，有38%女性理想是偏重愛，但只有25%做到，現實偏重於性或各半的都比理想高。另有約三分一分受訪者曾在16歲前性交，但僅四分一人事前有考慮法律風險。

黃嘉欣（中）指年輕人遇性方面的問題傾向上網求助（香港青少年服務處圖片）



機構社工黃嘉欣指，現今年輕人早熟及易對性好奇，惟未必會向家人求教，學校性教育又停留在生理知識，「可能仲講緊中學生不得談戀愛」，結果他們傾向上網求助，但容易得到不正確資訊或受不良價值觀影響，以致思想與行為有矛盾。



機構提醒，年輕人應學懂保護自己，避免用錯誤方法滿足戀愛關係，例如「以性換愛」，同時要了解法律和性病風險，亦要學懂過濾網上資訊。另建議學校加強兩性關係教育，父母亦不要避談兩性關係，反而應向子女灌輸正確觀念。