新症首破二千添4死8危 初陽逾4500宗 公院增熱綫助等入院患者

【晴報專訊】本港新症達2,071宗，初陽逾4,500宗，均創新高。再多4人死亡，當中兩老翁未及入院已離世；另有8人危殆。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，公共衞生化驗所已「驗唔切」，積壓逾千宗個案，影響每日確診數字，但毋損患者送院次序。醫管局形容「危機當前」，會增熱綫支援等候入院的初陽患者，並擬設指定診所接收輕症病人。

博愛醫院急症室有不少疑似確診者輪侯





昨多2,071宗新症，19宗為輸入個案，32宗疑屬Delta，初陽逾4,500宗。昨多4人病逝，2人未待送院已死亡，當中73歲男死者居藍田廣田邨，77歲男死者則住油麻地，他昨開始聲沙和咳嗽，召白車後病情急轉直下。其餘2名72歲和82老翁已入東區醫院和瑪嘉烈醫院，分別在前日和昨凌晨病逝。第5波累計12人死亡。



命危多屬長者或長期病患



至於8名危殆患者，大部分為長者或長期病患者，亦包括1名3歲女童，僅3人有打針。另有4,730人在家居檢疫。



另再多7間院舍爆疫，當中屯門鄰舍輔導會大興宿舍、鈞溢（山景）安老院、太子厚愛護老院較多人中招，部分院友要檢疫。



張竹君承認，公共衞生化驗所已「驗唔切」，前日積壓逾千宗個案未及確診，影響每日確診數據，但強調不會影響患者送院進度。對於會否尋求外援化驗，張指會努力尋求辦法增化驗量。張又謂，現難估計疫情上升速度，惟目前大部分個案在農曆新年中「踩多場」聚會感染，望社交距離收緊可令感染遏止。



未及確診不影響送院進度



華昇診斷中心董事長胡定旭指，馬鞍山火眼實驗室已啟用，將24小時運作，約有300、400人做化驗，一半來自香港，冀2周內將每日檢測量升至約10萬；另有2套火眼實驗室未來數日抵港，料需約1,000人手，大部分需由中央指派。

馬鞍山火眼實驗室已啟用，將24小時運作，約有300、400人做化驗。



醫管局總行政經理何婉霞指，公院及社區設施隔離病床使用率已屆上限、達9成，惟仍有數千患者待入院。當局會增設熱綫，專門解答待入院初陽人士疑難，並會盡快開指定診所收輕症患者。另公院昨有41名醫護中招，多7名病人入院篩查初陽，5公院出現感染群組。



對於公院明起實施疫苗通行證，會否令醫護人手更缺，何指僅1%員工未打針亦無醫生紙，會按既定程序跟進，但未回應會否即時解僱。



另馬鞍山利安邨利盛樓因有44人初陽及5人不確定，再延長圍封1日，當局指利盛樓有極高感染風險。但張指患者非集中在某座向，故暫毋須撤離。香港仔華富一邨華裕樓亦因污水陽性須圍封。



屯門、沙田及粉嶺3個短期接種站昨開放預約即爆滿，屯門站已預約至3月中。營運粉嶺站的康健國際醫療集團營運總監梁國齡指，已預留三分一名額長者即場打針。



另博愛醫院有48歲男確診者，轉往天水圍醫院後逃走，院方要尋人。

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