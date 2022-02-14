約百間旅社已倒閉 邱騰華︰旅業未離危險期

【晴報專訊】疫情嚴重打擊全球旅遊業，商經局局長邱騰華表示，本港旅遊業仍未步出危險期，新一輪防疫抗疫基金可協助業界，他指本港約1,700間註冊旅行社中，至今有約100間倒閉，大部分仍保留商業登記，相信疫後可回復經營，但屆時旅遊方式及結構會出現大改變，未來旅行社的生意不再取決於旅客的數量，而是要以質素取勝。

旅遊業在疫情下受嚴重打擊，旅行社未來需以質素取勝。（資料圖片）



業界料僅一半結業者想復業



中小旅行社救亡組代表曾志堅表示，過去2年業界「一鋪清袋」，即使是大型旅行社仍每年虧損逾億元，已結業的旅行社負責人大多已轉行，「停業2年，對頭人（海外旅行社）間舖有無倒閉都唔知」，加上旅監局將於7月起全面接手旅議會，屆時申領牌照將更嚴謹，估計業界將出現「大洗牌」，料僅一半結業者有意復業。

本港約1,700間註冊旅行社中，至今約有100間倒閉。（資料圖片）



疫後旅遊模式將大變



旅議會主席徐王美倫稱，旅監局將要求旅行社繳交50萬元保證金，合資格的負責人亦須經審批，形容「未必咁容易復業」，加上疫情後旅遊模式或有大改變，業界復業須考慮行業前景、資金及人手等問題。