與林村河同樣含抗生素 啟德河驗出34種藥 藥物污染嚴重

【晴報專訊】全球河流正存在藥物污染問題，城大昨日公布一項全球研究發現，本港啟德河和林村河亦列入全球污染最嚴重的河流之一。其中啟德河更驗到34種藥物，屬是次研究檢測到最多藥物的河流。

梁美儀（右）指，研究發現亞洲和非洲地方河流的藥物污染情況較嚴重。（受訪者提供）



另外，該兩條河均驗出有抗生素，部分更超過安全閾值。學者指，若細菌接觸到河內的抗生素，或會產生抗藥性，日後恐降低抗生素的治療效用。



該項研究是英國約克大學的全球藥物監測項目一部分，項目共研究61種藥物，覆蓋7大洲、137個國家和地區的258條河流，並涵蓋1,052個河流採樣點，結果顯示超過四分一採樣點的藥物濃度對環境和人類健康具潛在毒性風險。



城大研究指港人口用藥量多



研究指出，本港的啟德河和林村河分別被列全球第29位和第70位污染最嚴重的河流。啟德河其中一個採樣點更驗到34種不同藥物，是該研究中檢測到最多藥物的河流。有份參與研究的城大海洋污染國家重點實驗室（SKLMP）主任梁美儀推斷，香港人口數量大、人均年齡高，故人口用藥量多。



另外，啟德河和林村河亦被列全球第20位和第75位抗生素污染濃度最高的河流，分別驗到6種和2種抗生素。啟德河驗到的抗生素環丙沙星和克拉黴素的環境濃度，分別超過安全閾值1.3倍和5.5倍，代表對環境具有高風險。若細菌接觸到排放到河流的抗生素後，或會產生抗藥性，降低抗生素的治療效用。



研究發現，亞洲和非洲地方河流的藥物污染情況較嚴重，梁分析，河流的藥物污染情況和當地的年齡中位數、失業率和貧困率有關。因中低收入國家沒完善污水處理系統，和使用以沉殿形式處理污水的化糞池，且欠缺監察藥物使用機制。



乾衣機釋放微纖維 多洗衣機40倍



此外，城大昨日公布另一項研究指，使用15分鐘乾衣機就會釋放43.3萬至56.1萬根微纖維，比洗衣機產生的多1.4至40倍，一台乾衣機每年可排放1.2億根微纖維，如大量微纖維釋放到大氣中並被人類吸入，或會刺激呼吸和消化系統。梁建議，在乾衣機通風管道安裝額外過濾裝置，減少微纖維釋放到空氣。

城大研究指，一台乾衣機每年可排放1.2億根微纖維。