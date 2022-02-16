醫療團體贈藥等入院患者弱勢社群 5000中藥抗疫包免費派發

【晴報專訊】疫情打擊經濟，弱勢社群更難以負擔抗疫物資。有醫療集團透過6間慈善團體，本周五起向正等候入院的確診者和弱勢社群，免費派發5,000份中藥抗疫包，以治療新冠肺炎引起的呼吸道感染症狀、保護腸胃及預防染疫。

德善醫療集團透過6間慈善團體，派出中藥抗疫包，預防或治療新冠肺炎。



德善醫療集團發起贈醫施藥行動，製作5,000份中藥抗疫包，送贈東華三院、保良局、仁濟醫院、九龍樂善堂、北河同行及榕光社，透過慈善團體本周五起派發中藥包予正等候入院的確診者和有需要的弱勢社群。



兩藥方刊德善堂中醫fb



德善醫療創辦人、註冊中醫師張琛指，中醫學早已有瘟疫學說和治療方法，疫癘邪氣（病毒）會侵襲人體由外而內的衛氣營血，以及由上而下的三焦系統。她總結新冠肺炎患者的臨床表現，及參考經典古方，創出兩條藥方，製成抗疫藥包。



張指，第一條藥方「銀翹抗炎方」的主要藥材，有銀花、連翹和板藍根等，適用於預防或治療輕症患者，用於預防可2至3日飲1劑；輕症患者可1日飲1劑，連續飲3至4日；12歲以下兒童服用劑量應減半。第二條藥方「清肺解毒方」的主要藥材，有蛇舌草、魚腥草和黃芩等，適用於發熱、咳嗽、有黃痰和喉嚨痛的較重症患者，患者宜1日飲1劑，12歲以下兒童服用劑量減半。藥方亦會上載於德善堂中醫的fb，市民可按需要自行執藥服用。張指，不少確診者仍在家等候送院，冀透過中醫藥介入治療，助患者早日康復。

清肺解毒方適用於發熱、咳嗽、有黃痰和喉嚨痛的較重症患者。