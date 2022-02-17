  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

18/02/2022

昨增6116新症24死 第5波逾1.6萬染疫 當局促接回滯留醫院長者 院舍憂爆發

#肺炎 #疫情 #Delta #居家檢疫 #醫管局 #何婉霞 #陳志育 #吳孝銘 #陳國誠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】確診昨又再創新高，錄得6,116宗新症，初陽約6,300宗，並有24人死亡，大部分為無針長者，其中1名28歲產婦分娩後危殆需插喉。食衞局副局長徐德義指，第5波已有1.66萬宗感染，超越過去2年總和。

　　當公院爆煲之際，醫管局指有院舍拒接走滯留急症室的長者，促營運者要「大局為重」。惟有安老院舍反映，醫管局要求「已染疫、但無病徵」長者續留院舍，大量員工中招而人手短缺下，恐爆發更大感染。

　　本港昨多6,116宗新症，9宗屬輸入，當中35人疑染Delta；初陽約6,300宗，6,900人正居家檢疫。截至前日有3,800個初陽樣本仍未送往覆檢。徐德義指，上月至前日全港有1.66萬宗感染，超過之前2年總和，須確保真正有需要個案獲適切處理，故要調整患者出院安排。

 

大量病人在醫院外「露宿候診」，情況令人痛心。


　　本港再多24人離世，年介36至98歲，大部分無打針。醫管局總行政經理何婉霞指，由於呈報滯後，當中9名死者早於上周五至本周二離世，其中有36歲男死者本身有長期病，需人持續照顧；另逾10名患者危殆，年介28至97歲，當中28歲女子誕嬰後，病情轉差，需插喉搶救，現於深切治療部，嬰兒暫無問題；目前有60人病情嚴重。醫管局稱，第5波已致670名3歲以下兒童感染，當中1人仍危殆。

初陽6300宗 28歲女誕嬰後危殆

　　昨亦多19間院舍爆疫。但何婉霞指，有公院反映，有院舍將病人送往急症室後，即使院方判斷長者可出院，但院舍竟「拒收長者」，變相加重病床壓力，籲院舍營運者以「大局為重」。

　　安老服務協會主席陳志育指，目前逾百院舍中招，大批員工染疫，惟醫管局竟要求所有陽性而無病徵長者一律留院舍觀察，恐引發更大感染。他指有個案是3名長者出院後，當局始通知他們確診，但僅接回2名發燒長者，無病徵的1人留院舍，惟翌日他有高燒；另有院舍快測後揭數名長者初陽，醫院卻退回無病徵的1人，加上有長者出院後始揭病房有爆發，均令營運商憂心，「好多長者未打針，院舍有責任保障所有人安全。」據悉，醫管局今將與院舍商對策。

　　另醫管局員工陣綫主席陳國誠指，大量病人在伊院、博愛醫院外「露宿候診」，加上連日大雨，而明日氣溫將跌至11度，憂病人現低溫症。同時，5、6名護士及病人助理要照顧逾百病人，很多護理程序都做不到，同事「好痛心痛苦」。

醫護缺人 冀私營機構伸援手

　　消防處助理處長（救護）吳孝銘亦指，近日大量病人叫救護車送院，壓力大增，最長等3小時醫院仍未能收症，更有院外現7、8輛救護車長龍；因有43名救護員確診，每車當值人手要減至2人。何婉霞坦言，昨多151名醫護感染，且竹篙灣有2,100人入住，需更多醫護協助，冀私營機構可伸出援手，到社區隔離設施醫療站工作，又擔心未來數日氣溫下降，正與其他部門合作找室內候診場所。

 

何婉霞

 

 

 

下一頁　輕症等14日未入院 檢測陰性可離家

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎 #疫情 #Delta #居家檢疫 #醫管局 #何婉霞 #陳志育 #吳孝銘 #陳國誠

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk