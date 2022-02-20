增6067新症19死 等入院者獲派電子手環 體育館改裝收長者

【晴報專訊】疫情升勢持續，昨多6,067宗新症，增19人死亡，衞生防護中心指每日呈報個案連番數倍，前日已逾萬宗。

陳肇始指本港絕無條件放寬社交距離，正研究怎樣再收緊。



食衞局局長陳肇始指絕無空間放寬社交距離，正研進一步收緊。醫管局行政總裁高拔陞指，因Omicron感染基數太大，縱僅10%人求診，對公院仍構成很大壓力，而今起會向等入院者派電子手環。社署在觀塘彩榮路體育館增設暫託中心，專收等入院長者。



昨多6,067宗新症，12宗屬輸入。有14人離世（70至98歲），連同5宗延後公布死亡個案，即多19人病逝，第5波累計92死。危殆有10多人，數十人病情嚴重，大部分是長者，少數年輕患者均有長期病患；全港累計有逾240間院舍爆疫。



不再公布初陽數字 呈報個案升不停



傳染病處主任張竹君指，因化驗有滯後，不再公布初陽數字，惟每日呈報個案數字升勢不斷，由本月15至17日每日4,000多宗，升至上周五的7,000多宗，前日更逾萬宗。



陳肇始指，本港絕無條件放寬社交距離，正研怎樣再收緊。中心總監徐樂堅指，2人限聚等實施後升勢未遏，其有效性仍要花1、2周觀察，但最少意味要維持現行措施。

觀塘彩榮路體育館設暫託中心，專門接收在公院已初步診治並正等候入院長者。



公院深切治療部目前已達60%使用量，竹篙灣及荃灣隔離營有2,500人入住。高拔陞指Omicron輕症多，惟感染基數太大，縱10%人要求診，仍構成極大壓力，正物色更多體育館接收輪候入院病人，惟要考慮病床能否進入升降機等因素。中心預計，竹篙灣及啟德郵輪碼頭等可設1萬個隔離單位。食衞局指，本周較後時間將再有逾4,000個隔離酒店房供應。社署昨晚公布，在觀塘彩榮路體育館設立暫託中心，專門接收在公院已初步診治並正等候入院長者，即日起已投入運作，提供基本膳食和護理服務，費用全免。保良局亦已設專隊在體育館內提供照顧服務。



留家患者 經電子表格申報資料



另徐承認，大部分無症狀或輕症者需在家等候較長時間入院，且檢測量大或需數日才有結果，正擬用電話短訊要求留家患者經電子表格申報資料以加快流程，但仍設電話支援。他強調，家居接觸者隔離期是按與患者最後接觸日期計算，不存在「遲搵你隔離加多幾日」。而食衞局今起會向等入院者派電子手環和抗疫物資包。至於7間指定診所前日有800人求診，累計治療3,200人，以輕症為主，僅需處方紓緩藥物，暫未有人送院；會視乎情況擴大服務，尤其疫情嚴重地區。



醫管局前行政總裁梁栢賢批評，逾萬名患者滯留社區，促港府不應含糊，盡快正式公布「家居自療」詳細指引。

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