以老護更老 調查︰近7成照顧者年過80

【晴報專訊】照顧有特殊學習需要（SEN）的兒童和長者時，需付出更多心力和時間。「照顧者易達平台」調查發現，逾半照顧者每周須花最少41小時照顧其有需要的家人，逾36%人更需花超過61小時照顧家人。在護老者中，甚至有近7成「80後長者」須「以老護更老」，情況值得關注。



由7個社福機構組成的「照顧者易達平台」早前收集逾1,600名會員的照顧者數據，結果顯示52.5%照顧者每周需花最少41小時進行照顧工作，花逾61小時者更達36.6%；且有48.9%照顧者為61歲或以上，現年81歲或以上者更佔6.5%。此外，約88.5%的71歲或以上護老者，正在照顧同齡或更年長的家人；81歲或以上護老者面對同樣問題的亦有67%，逾33%老人照顧者的照顧時數超過51小時。



52%照顧者 每周照顧逾41小時



72歲的梁先生需照顧74歲患認知障礙症的胞姐，他自言脾氣暴躁，情緒易崩潰，加上年紀漸長，憂體力及健康未能應付，疫情下即使要去做病毒檢測，也不敢留下胞姐在家太久，又怕帶她外出會染疫，感到兩難。

72歲的梁先生(右)照顧74歲患認知障礙的胞姊，他年紀漸長憂體力及健康未能應付。(受訪者提供)



「照顧者易達平台」主席蕭穎強調，照顧工作是長久的歷程，惟高齡照顧者「以老護更老」，面對的風險令人憂心，籲照顧者不應忽略自身需要，如有需要應盡早向外求助，照顧者的家庭成員也應共同分擔責任。