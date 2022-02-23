疫下紓困 1萬元消費券4月先發一半 首推租樓扣稅上限$10萬

【晴報專訊】現屆政府最後一份財政預算案昨出爐，在財政儲備達9,467億元下，預算案集中抗疫紓困，以逾1,700億元「派糖」，包括再推1萬元電子消費券，一半將於4月發放；而除續退稅、寬減差餉、津貼電費、綜援、生果金等多「半月糧」外，今次首推為「租樓族」而設的住宅租金扣稅，料月租2萬以下的中產家庭最受惠，寬減相等於三分一至三分二租金。



財政司司長陳茂波表示，第5波疫情對民生打擊大，將分兩期向660萬名18歲以上香港居民及新來港人士，派發1萬元電子消費券，首批5,000元最快4月發放，去年已登記市民可直接「入袋」，加至原登記的4款支付工具；第二期則會在暑假發放，包括剛滿18歲人士及新申請市民，屆時會考慮加入其他新支付工具，讓市民「轉會」，料消費券可提振經濟1.2%。

預算案料消費券可提振經濟1.2%



去年已登記消費券 可直接「入袋」



政府消息人士解釋，如上輪利用支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go登記的市民，可於4月一筆過獲發5,000元消費券，而利用八達通登記市民，則會先發放4,000元，使用後再發放餘下1,000元。因八達通儲值上限為3,000元，消息稱，只要八達通內的儲值額少於上限，市民可無限次拍卡領取消費券，直至領完為止。



香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，收緊社交措施令食肆生意將近「停擺」，已有約300間結業、2,000間停業，認為首批消費券未能及時救亡。



另政府建議在2022/23年度起，向無物業的租樓一族，設住宅租金開支扣稅，上限為10萬元，料今年第二季提交立法會審議，43萬名納稅人受惠，政府將少收33億元。消息指，申請者必須為繳交薪俸稅及個人入息課稅的納稅人，租約需打釐印，且業主不能與租戶有關連，如子女交租予父母。消息指過去兩年租金趨跌，並帶動物價指數向下，扣稅佔租金比例不大，相信不會刺激租金向上。



以租樓的一家三口為例，丈夫及太太分別月入約4.1萬元及2.5萬元，育有1名兒子，應繳課稅分別為24,160元及11,520元，扣除1萬元薪俸稅寬減及10萬元租金扣稅後，丈夫毋須繳稅，太太則繳稅1,520元。香港稅務學會會長吳錦華指，租金扣稅相等於資助中低產人士三分一至三分二租金，以1萬至2萬元租金的單位最受惠。



預計赤字變盈餘 財爺：難估收入



疫下百業蕭條，但預算案料今年全年實質增長介乎2%至3.5%，明年到2026年每年平均實質增長更達3%，稍高於疫情前10年的2.8%趨勢。惟去年預算案估計本財年有千億赤字，結果反錄189億元盈餘，估計下個財年赤字達563億，但到2024年可望錄得盈餘，2027年更重上萬億儲備。對任內多番「計錯數」，陳稱若扣除發債所得，今年仍有赤字，而地產商補地價和印花稅收入都難以估計，加上疫下有開支「使唔晒」，又有市民延後繳稅。



中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波批評，政府在處理今波疫情一塌糊塗，資源明顯分配不當，1萬元消費券只是「掩口費」，其他派糖措施遲了一步。

下一頁 禁向受疫情影響租戶追租 違者罰租金3倍