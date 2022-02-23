8674新症再破頂 今增兩指定診所 有無打針死亡率相差18倍

【晴報專訊】新症再上高峰，本港昨日錄8,674宗個案，多43人離世。衞生防護中心分析有打針者死亡率與無打針者相差18倍，促市民盡快接種。另港大招募1萬人作定期快速抗原和抗體測試，數據會用作判斷全民檢測陽性率，中心強調做檢測前須有足夠隔離設施。另今增2間指定診所，留家患者昨日起要填電子表格申報，惟系統開放首日即爆煲，多人無法登入。

公院外擠滿等候入院患者，醫管局指，累計有1,200名員工染疫，人手持續受壓。



本港昨日有8,674宗新症，3宗為輸入個案，單日有7,990宗呈報個案。昨多24人死亡，僅8人有接種史。死者中21人年逾65歲，15人居於老人院；而3名年僅52至59歲死者，分別有糖尿病、肝硬化或中風史。連同19宗未公布個案，多43人離世，第5波下亡魂增至190人。另現有24名病人危殆，43人病情嚴重，僅14人有打針。



傳染病處主任張竹君指，全港逾300院舍爆疫，同院最多有40人染疫；累計930名院友中招。分析首153名死者背景，有90人住安老或殘疾院舍，51人年逾70歲，29人年逾八旬。



張指，首120名死者中，僅7人已打2針。按首146宗死亡個案為基數，病發死亡率達0.3%。當中無針者的病發死亡率達0.54%，與已接種者的0.03%相差18倍；單計80歲以上，有否打針的死亡率亦相差4倍。張坦言疫情已「散到18區都有」，即使患者較少的區域，亦佔整體2%至3%，確診者數以百計。



留家患者電子申報 首日「塞車」



醫管局總行政經理劉家獻指，今起長沙灣及油麻地賽馬會普通科門診改作指定診所，整體增至9間；過去1周有6,300人求醫。中心總監徐樂堅指，昨起已通過短訊連結，要求患者填電子表格申報同住家人等資料，截至昨午逾千人登記。對系統開放首日即「塞車」，徐冀市民體諒。另確診者與同住家人隔離期會看齊，患者核酸檢測後14日，再快測陰性可全家離開。



另港大推行為期1年「疫情監察計劃」，招募1萬人定期做快速抗原和抗體測試。徐指，數據可推算全民檢測時揪出患者數目，隔離設施最少要1周才可增加，仍計算所需配套。



另保安局局長鄧炳強妻子及外傭均確診，創科局副局長鍾偉强亦中招，立會議員麥美娟初陽。

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