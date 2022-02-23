按保放寬買$1200萬樓 過壓測須月入逾$9萬 中介料推高樓價

【晴報專訊】2019年政府提出放寬自住物業按揭成數上限，俗稱「林鄭Plan」，財政司司長陳茂波昨宣布，再度提高首置的90%及80%按揭保險樓價上限，至1,000萬及1,200萬元；其中1,200至1,920萬元物業，貸款上限為960萬元，即日生效。以購買1,200萬元物業為例，首期可慳60%，只需240萬元，但如要通過壓力測試，入息要求達逾9萬元。按揭中介認為長遠或推高樓價。



按證保險公司宣布，首置人士可承造90%按保樓價上限由800萬元增至1,000萬元，80%按保樓價上限，亦由1,000萬元增至1,200萬元；而1,200萬元至1,920萬元樓價的按保，貸款上限為960萬元，即最高按揭成數為50%至80%。全部只限於已落成住宅物業。

按保放寬後，1,200至1,920萬元物業的貸款上限為960萬元，即日生效。



供款及入息比例為50%，且須符合壓力測試，如未能符合，只可申請承造最高80%或90%按揭。



強調絕不放寬「辣招」



以購買1,000萬元物業為例，原承造80%按揭成數，首期200萬元，現放寬後減少至100萬元；若購買1,200萬元物業，原按揭成數最高只有50%，首期達600萬元，放寬後按揭成數減至80%，首期只需240萬元，慳達60%、即360萬元。按現行息率、供款30年及壓力測試計算，兩者入息要求分別為85,168及90,846元，較放寬前增加12.5%及60%。



對於措施會否推高樓價，財政司司長陳茂波稱，未來5年私樓年均落成量超過1.9萬伙，供應穩定，加上美國有機會加息，市民入市更審慎，是向市民提供多一個選擇，相信不會引起炒風，強調絕不會放寬管理樓宇需求的「辣招」措施。



今年度賣地13幅 可建1.8萬伙



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，去年取用「林鄭Plan」成交宗數超過2.3萬宗，反映有需求，認為當局是為中小企老闆考慮，「買咗層樓周轉」，或細屋換大屋市民「多間房隔離」，但長遠一旦疫情緩和，不排除令樓價升溫。



另政府今年度賣地計劃共13幅住宅用地，加上鐵路物業及市建局等項目，可建約1.8萬伙。發展局正檢視精簡發展流程及法定程序，縮短造地計劃，今年內將提交立法會；並建議明年公開招標，出售第一幅多層工業樓宇用地，經研究後初步傾向在洪水橋及元朗作試點，發展以物流及汽車維修為主。此外，政府建議放寬「組裝合成」建築法的樓面面積豁免，由現時6%增至10%，同時應用在上蓋面積寬免，支持因採用此技術導致額外樓面面積超越建築物高度管制水平的申請，今年中將落實措施。