未補價居屋 疫下跌價近10% 跑輸大市

【晴報專訊】近來本港樓市偏軟，有大學發表「都會居屋價格指數」，顯示未補價的居屋第二市場，在過去2年疫情下跑輸大市，跌近10%，反之私樓則逆市升0.7%至2.8%。

都大研究顯示，今年5月居屋價格，重回2019年2月水平。（資料圖片）

學者指近年未補價居屋升勢強勁，變相折讓值下跌，加上「新居屋平，舊居屋貴」的情況，減低市民入市意慾，但認為政府毋須過於規管，應做好公營房屋置業階梯，締造向上流機會。

香港都會大學昨發表「都會居屋價格指數」，顯示今年5月的居屋價格指數為193.26，較2020年1月的214.32，跌9.8%，重回2019年2月水平；單是今年首5個月，居屋第二市場已跌4.19%。而中原城市領先指數及差估署私樓指數A類單位，反而在同期升0.7%及2.8%。

另外，指數反映自2010年1月至今年5月，居屋第二市場價格累升278%，中原城市領先指數及差估署私樓指數A類單位，則分別升137%及207%。

7折居屋 二手變相8折買入

都大助理教授馬耀宗稱，近年新居屋出現新樓平，舊樓貴。

都大人文社會科學院助理教授馬耀宗表示，居屋第二市場升勢過去一直跑贏私樓，形容以往買居屋是「明智選擇」，主要因自2013年政府推出白居二計劃，令需求急增。但由於居屋第二市場售價升幅較大，變相令折讓值減低，「政府7折賣出，但因樓價升，二手買家變相8折買入」，加上近年新居屋折扣率高，出現「新樓平，舊樓貴」的情況，另因疫情影響市民收入，令市場對流動性較低的居屋第二市場興趣減少。

學者：硬規管礙流轉

近年社會有聲音認為應規管「炒賣」居屋，都大人文社會科學院院長鄺志良指，居屋與私樓不可分割，樓價升代表小買家的資本增值，有利轉投私樓市場，認為政府毋須強硬規管，否則會妨礙資助房屋流轉，應做好公營房屋置業階梯，締造上向流機會。

對於居屋樓價走勢及現時是否入市好時機，他指需視乎疫情影響家庭入息中位數及利率變動，預料息口會續升，但因港人持貨力強，相信樓價不會大跌，但置業前要考慮自身需要、收入及購買力。