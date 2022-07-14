  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

14/07/2022

DSE下周三放榜 近半考生壓力高企 疫情擾備戰有人感「未打先輸」

#DSE #放榜 #學生壓力
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】中學文憑試（DSE）下周三（20日）放榜，考生當日早上將收到考評局短訊通知成績。有調查發現，有近半考生放榜壓力達到最高水平，以入大學為目標的考生亦比去年少，有意海外升學的比例卻升，有考生坦言，感覺今年面對DSE「未打先輸」。團體建議，考生盡早就不同成績結果作部署。

 

今年DSE開考前夕遇上第5波疫情，考生心理負擔更大。（資料圖片）

 

 　今屆考生的高中生活有2年多都在疫情下度過，幾乎與正常校園生活絕緣。青協「DSE 2777 1112計劃」於上月底到本月初期間，訪問581名應屆考生，當中近半人稱緊張，有46%擔心，亦有3成人感不安。有45.8%人自評放榜壓力達7至10分的最高水平，比過去3年略減。計劃由去年9月到本月7日接獲7,311宗求助，雖按年少260宗，惟求助個案多慨歎疫下困境多。

 

目標上大學比例減 擬海外升學增

 

　　應屆考生吳同學直言，中四下學期起上網課，但面對電子產品引誘，在家上網課變得懶散，影響學習；另有學生指，對疫下轉變感無所適從，學習動機大減，形容考DSE是「未打先輸」，對放榜亦無任何期望，雖一心想讀物理治療，但只能見步行步。

 

　　今屆考生對前景也較上屆悲觀，約61%以升大學為目標，比去年調查少7個百分點，一旦放榜結果不理想，31.5%擬海外升學，較去年26%多5.5個百分點。「DSE 2777 1112計劃」負責人許強懋指，縱使考生或已習慣上課模式不斷變，但考試前夕遇上第5波疫情，大量市民確診，學校又提早放暑假，加上檢疫和考試安排不斷轉變，為考生帶來更大的心理負擔。

 

青協建議考生盡早按不同成績表現，作不同規劃及應變方案。

 

 

　　他建議，同學盡早按不同成績表現，例如合乎、好過或差過預期，作不同規劃及應變方案；該計劃亦會由下周一（18日）至下周五（22日）加強放榜支援，熱綫服務和網上輔導服務時間延至上午10時至凌晨2時。

 

上網課考驗自律 專注者較易獲佳績

 

　　另優才資源中心訪問4,300多名應屆考生，當中願留港升學和工作的分別有84%和70%，按年升2個和1個百分點；但他們中五的成績表現不及上屆考生，中英數的不合格率都比上屆高。中心總監陳偉權指，上網課考驗考生自律程度，表現較差者或「躺平足3年」，但名校學生或相對擅於自律，疫下可更專注自學，反而可能更易考獲佳績。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#DSE #放榜 #學生壓力

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk