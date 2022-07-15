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15/07/2022

中大研平台演算 快速評估疫苗效用 打兩針防BA.4或5效率僅剩3成

#實時生物信息平台 #中大 #新冠肺炎
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　　【晴報專訊】面新冠對變種亞系湧現，中大團隊研發全球首個以非實驗方式評估疫苗效果的「實時生物信息平台」，利用演算法可綜合不同病毒株基因序列及臨床研究數據，分析目標病毒株刺突蛋白（S蛋白）與疫苗抗原的「遺傳距離」，且數小時內可完成評估，打疫苗前可預知保護效果，準確度達95%。

 

　　以本港常用疫苗為例，僅打兩針應對BA.4或5時，預防有症狀感染有效率僅剩30%。

 

王海天稱除滅活外，大部分疫苗平台以S蛋白作抗原，但參照流感針，其他蛋白亦有免疫作用，應否加入更多蛋白作抗原為下一步研究課題。（中大提供）

 

　　中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授王海天表示，演算法按近200萬條新冠病毒基因序列、49項臨床試驗及觀察性研究數據分析「遺傳距離」，即流行病毒株與疫苗的基因相似度，一般距離愈寬，疫苗效果便愈差。

 

　　她指，因演算法在數小時內便有結果，較傳統臨床觀察4個月快得多，且能在接種前知悉疫苗有效性，準確度達95%，「已有mRNA疫苗藥廠接洽，冀助評估新『多價新冠疫苗』效果」。

 

準確度達95%

 

復必泰對BA.4或5引起的重症有更佳保護力（資料圖片）

 

　　王指，以BA.4或5計算，本港應用疫苗對防重症及住院有效率仍達50%，但防有症狀感染即降至30%；復必泰對重症有更佳保護，「目前用兩針為基礎計算，當有更多數據，便可計算3、4針保護力」。

　　臨床研究及生物統計中心主任徐仲鍈稱，疫苗設計另一重點是安全性，故臨床研究仍是「金標準」，不可單憑演算法去研發新疫苗。但演算法能針對個別地區流行病毒株分析，加快知悉哪種疫苗抗原更有效，令研究人員可爭取時間啟動新疫苗安全性研究，在新變種流行前讓民眾獲得保護。相關研究已於《自然－醫學》發表。

 

 

轉載自: 晴報

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