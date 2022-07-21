  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

21/07/2022

疫情堅定志向 8狀元6人留港讀醫 協恩女生盼投身公院

#DSE #狀元 #讀醫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】今年8名文憑試（DSE）新科狀元昨亮相，當中6人均表示將留港讀醫，更不約而同坦言與疫下感悟有關。協恩中學「17星」狀元周愷彤指，見證公立醫療系統人手不足，望憑自己「讀書叻」貢獻社會。培正超級狀元焦采溢則稱，起初因解剖青蛙感覺創造的奇妙，萌從醫念頭，經疫情洗禮亦望回饋香港。迦密中學曾志鵬則以第一身感受到病毒「威力」，幸中招亦無阻掄元。

 

 

　　今年8名狀元分別來自8間學校，當中4人在數學延伸部分摘第8科5**，成為「超級狀元」，而協恩中學周愷彤更在化學科奪5*，與2018年奪18星的「終極狀元」黃子衡只爭一顆星。她與另5人均希望留港讀醫。

 

　　周愷彤對考獲佳績喜出望外，她透露一直想讀醫，疫下慘況讓她有更深體會，「見到醫療系統承受巨大壓力，醫護人手短缺，我想貢獻社會」，打算升讀中大醫科並投身公院，「很多基層使用公院，我想在熟悉的地方、用熟悉的語言去服務香港。」

 

剖青蛙感創造奇妙 培正狀元萌志向

 

　　在基督教家庭長大的培正中學超級狀元焦采溢則稱，想行醫本無特別原因，但在生物課解剖青蛙，感到「裏面啲心肺好靚」，驚嘆「呢個創造好奇妙」，到疫下有感醫護人手不足，從醫意願漸見清晰和強烈，「希望幫助我長大嘅城市」。她笑言「唔係有把聲同我講（要成為醫生），但我真係好喜歡，諗返可能就係神的指示」。

 

　　伊利沙伯中學超級狀元謝承臻則打趣道，想成為醫生其非個人或親友經歷，「慶幸我童年健康快樂」，但疫下見到有病人得不到治療，望用自己能力貢獻社會。

 

　　喇沙狀元張殷碩則稱，享受實踐責任助人，醫生能與病人相處的職業特質觸動他，加上見盡長者與弱勢社群受折磨，行醫決心更大。

 

　　英皇的甘仲軒亦說，醫生職業有意義，疫情反映其重要性，對能在他人最脆弱時給予幫助很有滿足感。皇仁麥顥邦透露，自己雖無染疫但曾被隔離，而香港醫療人手長期不足，期望出一分力。

 

迦密中學狀元曾染疫 疲倦影響備戰

 

　　唯一留港升學而非選擇讀醫的迦密中學超級狀元曾志鵬，則親歷疫情影響，他透露自己在今年2月第5波步入高峰時染疫，期間疲倦致無法集中，癒後亦要花一周重拾課本，一度只能每日溫習2小時，雖終能回復狀態，但考數學M2時仍受試場環境影響而未能完卷，對成為母校首位狀元感難以置信。熱愛數學的他，指計數有成就感，擬升讀中大計量金融學及風險管理科學。

 

　　至於打算到海外升學的女拔狀元冼家朗，指自己對人文科較有興趣，將到英國劍橋大學修讀人類社會和政治學，望從見識世界和探索不同行業發展，未來或到非政府組織或政府機構工作，但因家人朋友都在港，未打算移民。

 

疫下網上圍爐溫書 同窗齊奮鬥添動力

 

　　今屆DSE考生幾乎整個高中都要上網課，但各人均提到自己在家亦非「孤軍作戰」。17星狀元周愷彤指，疫下讀書要自律和定下學習計劃，但不能只靠自己，因與朋友一同奮鬥更有動力。

 

　　曾志鵬亦稱，無朋友在身邊缺共同奮鬥感，惟有每日與同學一起「視像操卷」8小時。甘仲軒指，朋輩經歷同樣事情，互相支持十分重要，平日會與同學到圖書館或開Zoom傾題目。焦采溢稱，Study Leave難免感苦悶，遂與同學約定逢周日「傾下偈」，互相關心和支持。

 

　　一心行醫服務香港的張殷碩則先「服務」同學，他稱去年起整理筆記期間，有同學鼓勵他「出書」，結果他寫了一本400頁有關化學的書籍，更特意儲錢印刷送予同班同學。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#DSE #狀元 #讀醫

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk