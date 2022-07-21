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21/07/2022

書展開鑼旺丁不旺財 首在無暑假下舉辦 學生課後入場打書釘

#書展
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　　【晴報專訊】首次在「無暑假」下舉辦的香港書展昨於會展開鑼，不少學生放學後下午才到場「打書釘」，亦有家長特意請假，替要返學的女兒掃貨，預算消費近3,000元。有書商指，疫下已加大折扣，下午人流明顯升20%，惟「旺丁不旺財」，冀周末家庭客回流。另有展商窺準通關在即，推出最新版旅遊書，盼生意額可達近30萬元。

 

書展昨日下午人流較上午多，展商希望周末能有更多人入場。

 

　　逾百名書迷昨晨9時半已排隊等候入場，排頭位為多年來風雨不改、清晨5時已到場的杜先生，他為購入作家林詠琛的簽名版小說。惟書展上午氣氛相對冷清，帶3個行李箱上陣的蔡先生指，為避人潮特意請假在上午入場，替未放學的女兒購買心理書、漫畫及補充練習，預算近3,000元。至下午，現場所見，不少穿校服學生放學後到場，李同學稱首次放學後逛書展，周末會與家人再來。

 

展商提早加大折扣

 

　　中華書局副總編輯黎耀強表示，上下午人流相差10%至20%，全日計跟去年首日相若，而甫開鑼已加大折扣，購滿1,000元即減100元，部分書籍賣逾百本，對銷情有信心。

 

　　天地圖書助理總經理區麗兒則指，疫情下未見市民有「大掃貨」情況，縱然下午人流回升，但仍較疫前少，「旺丁不旺財」。商務印書館今年推「賞你閱讀包」，6折後300多元可入手8本兒童書，助理總經理吳小燕形容是史無前例，又指今年學生「無暑假」，加上要打齊3針入場，憂影響人流，期望周末人流回升。

 

有出版社趁各地陸續放寬旅遊限制，推出新版日本旅遊書。

 

　　專售旅遊書的喝采多媒體，今年特別推出新版日本旅遊書，更推買38元旅遊書即送價值68元的日本紗巾吸客。負責人謝先生稱，各地陸續放寬旅遊限制，望本港今年通關及放寬檢疫措施，期望數千本新版書可清貨甚至再版，「唔蝕本」做近30萬元生意額。另有展商推10元旅遊書，市民葉小姐即購入5本，坦言「唔去（旅行）都望下，當買地圖」。

 

　　兒童區的D Mind & the Prince專賣一套折後5.68萬元的英語學習套裝，其市場主任劉先生說，疫下在家學習帶動銷情，每小時有約5枱客查詢，生意與疫前相若。

 

　　同場亦設零食展，售賣東南亞零食的爾雅家宴負責人李先生說，新推菲律賓、泰國及越南懷舊零食，首日人流少是預期之內，人均消費約200多元，相信周末較暢旺。

 

 

轉載自: 晴報

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