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22/07/2022

確診升破4千關 院舍探訪須3針+核酸檢測 員工每周定檢

#院舍 #核酸檢測 #打針 #拜登 #肺炎疫情 #遙距診症
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　　【晴報專訊】當局昨晚宣布，下月1日起到院舍探訪須持48小時內核酸陰性，且下月28日起要打齊3針；另院舍員工核酸定檢下周三（27日）起收緊至「每周一檢」。

 

下周三起，院舍員工核酸定檢會收緊至7日一檢。（資料圖片）


　　候任安老事務委員會主席李國棟指，食肆用膳都要打3針，不認為院舍有差別，但強調無意強制院友打針。

　　社署宣布下月1日起，院舍所有訪客須持48小時內核酸陰性證明，可於社區檢測中心免費檢測；而至下月28日起訪客要打齊3針，康復者按疫苗通要求打齊針。僅緊急探訪可用快測，但亦要補交核酸結果。另外，員工核酸定檢下周三起會收緊至7日一檢，員工須自行採樣，由檢測商上門收集；至於每日上班快測仍維持。

　　李國棟昨與傳媒茶敘時指，現時到食肆用膳都要打3針，院舍亦是同一水平，且「當疫情愈高，員工核酸定檢頻率自然愈短」。對院舍應否閉環，李指仍在學習最佳應對方式，幸現時赴暫託中心及入院指標已定，且院友次針接種率達8成，未來會多游說打第3針，無意強制他們接種。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，院舍傳播較厲害，快測有局限性，有必要加強員工核酸檢測。安老事務委員會委員李輝指，院舍訪客多為院友的老伴，限時核酸檢測恐有困難。

院舍增容量 研放寬高限

　　另將在本月底卸任的安老事務委員會主席林正財指，冀委員展開研究長期護理服務融資、推出更多「共同付款」、自負盈虧的安老服務，如社區照顧員等，令中產可「用自己資源」照顧父母。且現屆政府覓地建屋時，可「搵地」建院舍，初步亦與政府商討放寬院舍24米高度限制，以增加容量。李國楝認同，港府應在換地或賣地條款中，加入建院舍條件，但長遠不可「依賴院舍」，要加強居家安老。他指，未來需改變市民價值觀，共同承擔敬老養老責任；而家庭醫生、社區康健中心等支援，可減長者「無謂入院」，「送飯」等社區照顧亦可減入住安老院需求。

 

下一頁　拜登確診病徵輕微

轉載自: 晴報

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