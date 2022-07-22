航空業招聘求職俱增迎復甦 教育職業博覽逾2700空缺

【晴報專訊】教育及職業博覽昨起一連4日在會展舉行，提供逾2,700個職位，可即場面試，其中航空業為迎復甦增加招聘，有空運公司擬請近50名前綫及後勤人員，有台灣回流青年到場求職，直言看好前景；亦有IT培訓公司提供毋須經驗的有薪學徒制，起薪點逾萬元。

教育及職業博覽提供逾2700空缺，昨吸引不少求職人士。



博覽有多間公私營機構、招聘平台及升學機構參展，其中國泰航空、QB House、太興飲食集團及亞洲空運中心等提供即場面試。國泰指今年底前目標增聘近6,000人，昨有地勤、機師、文職人員到場查詢。



亞洲空運中心擬請近50人，如倉務員、見習顧客服務組長，月薪14,600元起，職員指疫下空運業務有增無減，惟機場工難請人，「因地點遠及要通宵工作，疫情下有些人聽到機場都驚」。



IT有薪學徒制 起薪逾萬元



30歲的陳先生從台灣回流後積極找工，昨到場應徵亞洲空運中心的見習顧客服務組長，他稱早年於台灣修讀航空課程，冀找回相關工作，亦看好業界前景。

從台灣回港的陳先生，應徵亞洲空運中心的見習顧客服務組長。



而去年由餐飲業轉做地勤的吳小姐，則到場查詢航空課程，望增值有助晉升。



IT顧問及培訓公司INFOCAN則提供約20個空缺，包括IT Support、System Engineer等，總監吳子隆指，近年IT人才短缺，加上移民潮，全球現搶人潮，故推有薪學徒制，起薪點逾萬元，亦有實習計劃，月薪10,500元，毋須工作經驗或學歷要求。



自由工作配對平台 移民港人可WFH



近年職場上出現「slash一族」，自由工作配對平台WiserMatch，主要提供會計、法律、繙譯等兼職，創辦人Steve指，疫下不少公司裁員，招聘兼職代替全職，或有員工被減薪，欲找多一份兼職，亦有已移民的港人越洋WFH幫補家計。