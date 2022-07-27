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27/07/2022

889人授勳創新高 李家超獲大紫荊

#金紫荊星章 #李家超 #大紫荊勳章 #授勳
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　　【晴報專訊】政府宣布，本年度將向889人授勳，人數是回歸以來最多一次，當中7人獲頒大紫荊勳章，較前特首梁振英卸任前最後一次授勳的12人為少，而現任特首李家超亦獲頒大紫荊，為首次特首於在任時獲頒勳銜；獲頒金紫荊星章有25人，逾三分二為現任或已卸任的高官及立法會議員。政府稱頒授典禮將於今年稍後時間舉行，確實日期和安排將另作決定。

 

本年度有7人獲頒大紫荊勳章，包括現任特首李家超。

 

　　今次授勳名單由前特首林鄭月娥訂定，政府指名單上約7成（607人）為社區服務獎狀或公共服務獎狀得主，當中493人是曾參與抗疫的社會人士和公職人員；若只計大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章則共105人獲表揚，與過往2屆政府最後一年任期相若，因特首一般在任期最後一年授勳予政治委任官員和行政會議成員。

 

首位特首 在任時獲頒勳銜

 

　　7名大紫荊勳章得主除李家超外，還包括行政會議成員張宇人、終院資深常任法官李義、科大校董會主席廖長城、電影發展局主席王英偉、全國政協常委林建岳、及香港福建社團聯會榮譽主席吳良好。過往頒授典禮均由現任特首頒授勳銜及獎狀，惟今次李家超同時獲勳銜，如何安排，行政署稱適當時候公布。

 

　　25名金紫荊星章得主中有9人為現任官員或議員，包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強和民建聯主席李慧琼等，運房局前局長陳帆、食衞局前局長陳肇始和前廉政專員白韞六等已卸任官員亦在名單上。

 

奧運港將抗疫專家 同上榜

 

　　獲頒銀紫荊星章有28人，香港運動員過去一年表現出色，今年有逾30名體育界代表獲授勳，包括東京奧運奪金的「劍神」張家朗、「女飛魚」何詩蓓、「牛下女車神」李慧詩及香港單車隊總教練沈金康等均獲頒；而劉宇隆、劉澤星和孔繁毅3名協助抗疫的政府專家均獲頒銅紫荊。

 

　　另13名紀律部隊成員獲頒紀律部隊及廉政公署卓越獎章，去年七一於銅鑼灣遇襲受重傷的警員蘇敬祖獲頒銀英勇勳章。

 

　　而政府亦將委任50名太平紳士，包括醫管局行政總裁高拔陞、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、立法會議員管浩鳴等。

 

轉載自: 晴報

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