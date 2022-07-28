新冠 + 酷熱夾擊 平安鐘求助激增 多10長者疫歿

【晴報專訊】疫情遇上酷熱天氣，或令患者情況惡化。昨多10名確診長者離世，當中2人暈倒後死亡。「一線通平安鐘」（下稱平安鐘）昨指，本月通報求助的確診長者增14倍，1,955人次需召救護車，當中三分一有暈眩等中暑徵兆。有老人科醫生指，天熱增心肺負荷，長者尤要補水免觸發長期病惡化。醫管局指，正研究放寬處方新冠口服藥條件，消息指60歲以下高危者，不論有無打疫苗將可獲口服藥。

高溫令心肺負荷大增，長者倘有長期病更要小心。（資料圖片）

另昨有4院舍爆疫，社署冀在9月底前達到全港院友第3針接種率升至50%。

昨多4,508人確診，當中220宗輸入；增10名74至97歲長者死亡，當中76歲無打針婦上周三在家中不省人事，送院時無心跳，驗屍證染疫；同日85歲無針翁在街暈倒，住院1周身亡。另葵涌醫院續護病房有4人染疫。

擬寬處方口服藥 不論有否打針

醫管局總行政經理關慧敏指，對死者達雙位數「感擔心」，提醒染疫長者「惡化會來得很快」，應盡早求醫。局方正研究放寬處方口服藥指引，如降用藥年齡及增高危群組。截至上周四，私家醫生曾向400人處方口服藥。消息指，用藥指引將放寬至60歲以下、有合併症人士，不論有無打針均可用藥。現時規定，60歲以下高風險者要未完成接種才可用藥。

本月經平安鐘熱綫通報確診長者多達120宗（資料圖片）

平安鐘指，經熱綫通報確診長者由上月8宗，急增至本月120宗，增幅達14倍。長者安居協會推廣及傳訊總監彭筱筠指，酷熱下本月有1,955人次需召救護車，較上月同期增5%；上周一（18日）更有93人要召救護車，創3個月來單日新高，當日最高氣溫達32.7度；她指，當中有731人出現暈眩、胸悶、氣促等中暑先兆。

未接種長者 無法入商場「避暑」

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指，天台屋隔熱差，有長者縱開足冷氣及風扇，每到正午「仍焗到暈」，直言「熱到中暑」。香港防止虐待長者協會助理總幹事林文超亦指，有無針長者無法入商場及老人中心「嘆冷氣」，僅能到屋邨陰涼地方納涼，「不少人無帶水樽，脫水致身體變差。」更有老翁每晚將內衣褲放入冰箱雪凍，睡前才穿上降溫。香港長者權益協會總幹事李立航指，近日上水一度39度，北區基層長者「開窗開風扇仍吹熱風」，不少人頭暈，嘆「30度還可忍，33至35度就肉赤都要開冷氣。」

老人科專科醫生佘達明指，高溫加快新陳代謝，令心跳加速，心肺負荷大增，且脫水易致血壓降，令人頭暈，「現時流行的變種亞系主攻喉嚨，惟染疫長者多有長期病，而天熱易令自身疾病患化，尤要小心。」

昨有3間安老院及1間殘疾院舍，有9人確診。社署指，與機電署及屋宇署已巡視全港700多間院舍，短期內建議加空氣淨化器、掛窗抽氣扇改善通風。因應院舍3針接種率僅40%，醫療團隊本周一起每周探訪配對院舍最少1次作外展接種，目標在9月底前將3針率升至50%以上。

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