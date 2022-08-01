阿MO仍危殆 父母獲免檢恩恤探望 重案組紅館蒐證

【晴報專訊】MIRROR紅館演唱會發生屏幕墜落事件，舞蹈員李啟言（阿Mo）現仍危殆在深切治療部留醫，維生指數穩定，其父母昨由加拿大抵港後，獲恩恤安排，檢測陰性即免檢疫到醫院探望，引起部分在疫下未獲恩恤安排的市民不滿。有組織指第5波疫情下，不少長者危急送院，家屬亦未能見最後一面，認為做法不理想。

【酒店檢測後到伊院】 李啟言留醫深切治療部，其父母與伊院3部門主管會面。（網上截圖）

衞生署稱，去年4月至前日共批出1,681宗申請「點對點」探訪。醫管局強調，恩恤探訪一直存在。

阿Mo接受2次手術後，情況仍危殆，維生指數穩定。據悉，其父母昨晨由加拿大抵港，乘政府安排專車離開機場後，先到酒店檢測，獲陰性結果後便到伊利沙伯醫院探望兒子，並與深切治療部、神經外科、及脊椎專科3名部門主管會面，至下午約1時半離開返回酒店檢疫。全程由政府專車接送，有穿保護衣人員隨行。

加拿大抵港（網上截圖）

惟相關安排引起部分市民不滿，質疑今次是因全城關注才「開綠燈」。陳先生（化名）稱，今年初正值第5波開始，入境人士酒店檢疫期為「14+7」，當時收到外父離世消息即由加拿大經杜拜轉機返港，「外父已在殮房逾月」，惟經衞生署溝通後，仍須完成14日酒店隔離，僅獲恩恤7日居家監測的其中1日參加葬禮，「知名人士安排一定有唔同」。另有網民指第5波時，欲與家人到醫院探望親人最後一面卻遭拒，「要喺醫院門口就嚟自殺，先安排到用iPad視像見最後一面」。

衞生署已批1681申請

安老服務協會主席陳志育說，第5波確診長者的大部分家屬即使有表達希望恩恤探訪安排，亦未能在長者臨終前見面，認為做法不理想，但相信當時「兵荒馬亂」，醫院難作安排。

香港病人政策連線主席林志釉指，即使去年本港曾一度「清零」，有家屬要求探訪患長期病、神志不清的親人，同樣未獲安排，「或者未到臨終」，只能以視像通話，認為政府恩恤探訪界線不清晰，易引起市民誤解及感覺不公。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，檢疫人士在檢疫期間可申請暫時離開檢疫地點，以探望危重親屬或參加葬禮，去年4月1日至今年3月31日，共批准1,240宗申請。而今年4月至前日，則共批441宗申請，並由政府車輛安排點對點交通。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏昨表示，疫情期間公院恩恤探望安排一直存在，若患者病危或情況突轉差，可24小時內快測呈陰性便可探訪，2日內補交核酸檢測結果；但若情況危急，未能完成核酸或快速測試，在探訪後亦可補交快測及核酸檢測結果。另公院及院舍今起探訪者須持48小時內核酸檢測陰性結果。

至於第5波在2至3月高峰期間有否停恩恤安排，關強調從無停止，但「要就病房運作」及不同防疫情況，或有安排困難；如家屬屬高風險人士，醫院亦不鼓勵親到院探訪，可以視像取代。

李啟言已接受2次手術，其維生指數穩定。

（李啟言IG）

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