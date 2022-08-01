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01/08/2022

專家：BA.5勢成主流 0針8旬翁食口服藥後惡化3日後亡

#肺炎疫情 #輝瑞Paxlovid口服藥 #長者 #入境限制 #通關
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　　【晴報專訊】疫情持續昨增4,634宗，增1人亡，有82歲無針老翁因咳嗽及頭痛求醫，返家服新冠口服藥2日後發燒，後惡化致肝、腎衰竭離世。醫管局指他有糖尿、血壓高及脂肪肝，惟未肯定離世的「實在原因」。有老人科專科醫生指，輝瑞口服藥禁忌症較多，若「撞藥」有機會致肝、腎衰竭；而無針長者不乏「輕變重」病例。另有專家指，亞系BA.5的確診比例攀升，有機會在未來數周成主流。

 

　　本港多4,455宗本地感染，179宗輸入，1名82歲老翁死亡。醫管局總行政經理關慧敏指，老翁無打針，有糖尿、血壓高及脂肪肝等長期病，上周一（25日）因頭痛及咳嗽到普通科門診求醫，取深喉唾液後證陽性，上周三（27日）在指定診所獲發口服藥，當時無發燒、心跳等維生指數正常，獲准回家觀察。惟至上周五（29日）病情惡化，發燒及咳嗽，需入住內科病房，至前日（30日）離世。關承認，暫未肯定老翁染疫源頭，及導致過身的「好實在原因」。

 

醫生：輝瑞口服藥與部分「老人藥」相沖

 

　　老人科專科醫生佘達明指，本港使用的輝瑞Paxlovid口服藥，可減9成新冠死亡風險，惟與薄血藥等10多種「老人藥」相沖，有機會觸發肝、腎衰竭，「若非清楚病歷，或一直跟進的家庭醫生，不太敢開藥。」而默沙東Molnupiravir口服藥，僅減3成死亡風險；而無針長者免疫力較低，易由輕症變重症，「有個案是首周病情穩定，但2、3周後卻神智呆滯。」但對老翁曾用口服藥種類及死亡是否與藥物「相沖」有關，醫管局回覆指無補充。

 

1211長者留院 8人於ICU

 

　　呼吸系統專科醫生梁子超指，新冠死亡風險與年齡掛鈎，年逾40歲者，每年長多10年死亡風險便高3倍，「80歲以上風險相對更高，用口服藥亦難阻惡化。不少無針長者初期確病情輕微，但數日至1周內極速轉差。」

 

　　另上周三入院的22個月大女嬰，情況仍危殆。截至昨有78名11歲以下兒童留院；年逾6旬長者則有1,211人，當中8人在深切治療部。葵涌老人院葵芳居有1名院友感染，7人需檢疫。

 

　　BA.4或5本地個案昨多177宗，佔整體3.8%。梁指，BA.5致病性較高，近期佔總病例一度達4至5%，有機會未來數周成主流，長者風險更大，促盡快打齊3針。

 

 

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轉載自: 晴報

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