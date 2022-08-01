今公布次季GDP按年續收縮 陳茂波︰難言理想 料樓價偏軟

【晴報專訊】港府今日將公布第2季經濟增長數據，在新一輪新冠疫情陰霾下，財政司司長陳茂波昨預告，最新數字跌幅料比今年首季收窄，但按年比較仍見收縮，情況「難言理想」，稍後覆檢時或要再調低本港全年經濟預測。

次季GDP按季比較有所改善，但按年比較則仍見收縮。（資料圖片）

香港總商會總裁梁兆基估計本港全年經濟或重現負增長，下半年樓價可能緩慢回落，長遠甚至會令負資產數字增加。

陳茂波昨在網誌提到，本港出口表現受美歐央行相繼加息拖累，6月本港整體出口貨值按年跌6.4%，對歐美市場出口更由升轉跌；而美國大幅加息亦令港息有趨升壓力，相信會影響港股及物業等資產價格、削弱市民的消費意慾，期望下周起發放第2階段消費券能帶來提振作用。

陳茂波到動漫節，望更深入了解本地年輕人創作，及展商今年生意情況。（陳茂波網誌圖片）

全力籌備國際金融領袖投資峰會

他相信環球經濟明顯惡化將影響香港的經濟表現，料今日公布的第2季本地生產總值，雖然按季比較會有改善，但按年比較仍見收縮，情況難言理想，本月覆檢本港全年經濟預測時難免再次要調低，惟重申政府正全力籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」及香港國際七人欖球賽，冀激活香港與國際間的聯繫。

梁兆基：全年經濟料重現負增長

梁兆基亦稱，總商會於2月已調低本港今年經濟增長預測至1.2%，當時正值第5波疫情及俄烏戰爭剛開始；在本港首季經濟已收縮4%下，料第2季數字會「相當難看」，他相信即使本港能在第4季全面通關，但在外圍局勢不穩定、出口減慢下，下半年經濟仍不樂觀，料全年經濟將重現負增長。

他指，香港對外免檢疫通關是經濟復甦的重中之重，冀11月前能實施，否則會流失很多生意機會或未來增長機遇。他又估計，本港樓價在下半年可能緩慢回落3至4%，明年會持續偏軟，屆時將無可避免會增加負資產數字，不過，他認為本港住宅需求仍然強勁，相信樓價沒有大跌風險。