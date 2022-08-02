22月女嬰病歿 男童6度抽筋入ICU 接種降齡半歲可打針

【晴報專訊】3歲以下兒童目前未能接種疫苗，染疫後果不堪設想。早前感染後危殆的22個月女嬰昨離世；另一名35個月大男童上月底發燒入院，之後曾6次抽筋，現在兒科深切治療部留醫。疫苗聯合科學委員會昨晚通過將接種年齡降至6個月大。

衞生署轄下聯合科學委員會指，復必泰及科興疫苗均安全有效，當局洽購小童版復必泰。

本港昨增4,254宗確診，衞生防護中心指，疫情暫未見頂，隔數天便「拾級而上」。

該名居於離島的22個月大女嬰，上月27日發燒並抽搐，經飛行服務隊送往東區醫院急症室，其後留醫ICU，要用呼吸機及強心藥，出現腦水腫，情況一直惡化，延至昨午近1時不治。醫管局總行政經理劉家獻指，個案已轉交死因庭跟進。

另一名35個月大男童則在上周五（上月29日）發燒到私家醫院求診，其後轉送瑪嘉烈醫院兒科ICU留醫，期間6次抽筋，用藥後未再抽筋，亦已退燒，腦掃瞄暫無發現腦水腫或其他病變，為安全起見續留醫ICU，情況穩定。他在荃灣綠楊幼稚園就讀下午班，同班未有確診，但該校有零星感染。

衞生署豁下聯合科學委員會昨晚一致通過，將科興及復必泰接種年齡降至6個月大。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，22個月大女嬰不幸離世促成專家共識，認為起碼要讓家長有機會安排子女打針，其中科興較安全及容易安排，但兒童打復必泰則有挑戰，因接種劑量僅是成人十分一，抽取稀釋有難度，港府已即時與藥廠洽購兒童版疫苗，若未能成事亦會研究如何解決技術難題。委員會建議，3歲以下兒童打3針科興劑量及間距與年長兒童相同︰另建議打第4針由現時60歲以上或長期病患者降至50歲，並在打第3針最少3個月後接種。

聖士提反附小 小六停課

沙田崇真中學6名曾參加班際籃球賽的學生確診

本港昨新增4,019宗本地及235宗輸入個案，558間學校呈報940宗個案，9校個別班爆疫要停課一周，其中聖士提反附屬小學的小六生宿舍，有8學生感染涉7個房間，中心首次要求學校小六全級停課；沙田崇真中學有6名學生參與上周一至周三的班際籃球賽後確診，當中2人為2D班，4人為2C班，共83人曾參賽要停課；其餘7校共27名師生染疫，各有一班停課。早前有感染個案的香港航海學校，2A及2B班昨再增共3宗確診，兩班亦須停課。

傳染病處首席醫生歐家榮指，過去數天日均約4,500宗本地確診，每2周倍增，雖偶有波動，相信仍未見頂，隔數天便拾級而上，市民要注意風險，已打針到高危場所亦應戴保護力較佳口罩。另醫管局即日起收緊陪產者及兒科照顧者檢測指引，劉家獻指初期酌情處理，之後嚴格執行。