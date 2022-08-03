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03/08/2022

公屋擬加租1.17% 寬免1年平均加$26 幅度創新低

#房委會 #加租 #公屋
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 　　【晴報專訊】兩年一檢的公屋租金檢討今年進行，房委會擬按機制加租1.17%，幅度歷年最低，相當於每月加5元至至66元，平均月加26元，而首年會寬免實際加幅即凍租，意味新租金到明年10月1日才正式生效，受影響租戶共79.1萬。有房委會委員認為，加幅輕微及可負擔，未再如上次般安排免租亦算公道。

 

若公屋租金檢討獲通過，在首年凍租後，加租將於明年10月1日生效。

 

　　租金調整幅度按公屋租戶收入過去2年收入變動來釐定，據房委會資助房屋小組提交立法會文件，剔除公屋富戶及綜援戶後，整體租戶在2019年平均收入為24,194元，到2021年增約1.17%至24,478元，故建議按收入指數變動加租1.17%，相當於每月加5元至66元，平均每戶加26元，近6成半租戶每月加30元或以下。

 

若再寬免租金1月 恐不公道

 

　　若獲通過，將在今年10月1日生效，而對上一次即2020年租金檢討加租9.66%後，房委會分2次提供免租2個月，但今次只建議寬免租戶每月實際加幅12個月，變相凍租，涉今明2個年度少收2.62億元租金。文件解釋，若提供1個月租金寬免將涉款約17億元，同時會令租住房屋運作帳目錄13.73億元赤字，認為與加租影響不相稱，亦影響房委會財政。

 

招國偉（資料圖片）

 

　　本身是公屋聯會總幹事的房委會委員招國偉指，以往多次加租幅度均達到或接近封頂，免租1個月大致與加幅對等，但今次加幅輕微，若仍免租1個月相信不成比例，認為現行做法較公道。另一委員柯創盛亦指，運用公帑免租需顧及非公屋租戶，特別是劏房戶的感受，認為今次已平衡不同人士需要，又指每次租金檢討結果都不同，做法未必影響日後紓困。

 

 

轉載自: 晴報

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