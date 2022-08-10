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10/08/2022

檢疫鬆綁 外遊港人料增2-3成 商會預計商務訪客恢復7-8成

#入境檢疫 #旅行團 #外遊 #商務訪客
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　　【晴報專訊】本港後日（12日）起，抵港人士檢疫期放寬至「3+4」，旅議會預料出境遊生意有20至30%增長，惟仍受檢疫限制影響，過去2個月僅22個團成功出發，每團人數少至2人，期望盡快落實免檢疫重啟旅遊業。

 

不少旅行團疫情下未能成功出行，部分旅行團人數僅2至4人。（資料圖片）

 

　　商會指短期商務活動料可恢復70至80%，但經商人士實際需完成7日隔離，期間未能到餐飲處所傾生意，料幫助不大。

 

　　香港國際旅遊展將於下周四（18日）起至21日開鑼，共27個國家及地區參展、涉逾百個參展商，包括日本、冰島等，部分因檢疫限制未能來港，而與本地辦事處及代理合作參展。

 

　　主辦單位匯眾展覽服務董事總經理湯錦成指，雖然政府放寬抵港人士檢疫期，但不少海外參展商因未能成功預訂檢疫酒店，故無法出席，預料有3.5萬至4萬入場人次，按年升20至50%。

 

兩月200旅團登記 僅22個成功出遊

 

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬（右）指本港仍有檢疫限制，入境旅團難受惠。

 

　　香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，歡迎政府放寬檢疫措施，料可帶動外遊生意增加20至30%，但過去2個月登記約200個旅行團，主要為日本、韓國及泰國，最終只有22個成功出團，部分旅行團人數僅2至4人，且會延長旅遊時間，部分長達45日。惟因本港仍有檢疫限制，令來港旅遊成本大增，入境團將不受惠，「其他周邊國家及地區已經入境免檢疫」，料放寬檢疫措施後，旅客會以商務及探親為主，望政府盡快落實免檢疫通關。

 

　　她續說，疫情前、即2019年全港約有1,750間旅行代理商，疫情下約300間倒閉，同期從業員人數亦由1.8萬人跌至1.1萬人，跌近40%，部分從業員持續開工不足或停職留薪，雖然目前旅行社未有增聘人手，但業界亦擔心部分從業員已轉行，日後要重啟旅遊業將面對人手不足問題。

 

　　泰國自上月起正式全面通關，泰國政府旅遊局局長Naparat Vudhivad說，香港入境泰國的人數由4月的2,000人，增至7月的6,000人，大部分為自由行，直言港府公布縮短抵港人士檢疫期後，雖有人查詢，但人數不多。

 

商界指來港經商人士持黃碼無法進入展覽場地或到食肆傾生意，新措施幫助不大。（資料圖片）

 

　　香港總商會總裁梁兆基稱，一般商務客會來港休息1至2日才開始工作，3日檢疫酒店做法可接受，料措施可恢復70至80%短期商務旅客訪港；但來港出席展覽的商務客一般只停留2至3日，加上持「黃碼」無法進入展覽等受限場所，認為措施幫助不大。

 

　　他直言，香港防疫措施過分嚴謹，對比其他城市如新加坡入境已毋須隔離，令香港流失不少商務活動，擔心會一去不返，促政府11月前達致免檢疫通關。

 

商家指黃碼礙傾生意 倡入境免檢疫

 

　　香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，商家來港經商多數到酒店或食肆傾生意，但持「黃碼」人士無法進入。以他為例，原計劃到泰國開設生產綫，惟需多次出入境，回港檢疫日數亦令他卻步，他認為全球多國已容許入境免檢疫，本港應跟上國際步伐。

 

　　金融發展局主席李律仁表示，業界不少人隨即安排到鄰近地區招商引資，亦相信有助11月舉行的國際金融峰會，不擔心會有公司將免檢疫通關，作為出席峰會的條件之一。但他認為金融業着重區域及國際覆蓋率，若本港維持嚴格的檢疫措施，優勢將會逐漸減少，不利本港維持國際金融中心的地位。

 

 

轉載自: 晴報

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