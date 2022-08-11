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11/08/2022

紅黃碼錯色難揭發 「3+4」甩漏多急補鑊 外傭4天醫學監察可僱主家工作

#肺炎疫情 #紅黃碼 #外傭 #醫學監察 #入境檢疫
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　　【晴報專訊】入境「3+4」檢疫政策明起落實，約1.3萬人已於過去2天獲准提早離開檢疫酒店。惟「紅黃碼」實施仍漏洞叢生，當局已接300宗查詢，多個部門急補漏拾遺，包括勞工處表明抵港外傭在4日醫學監察期可在僱主家工作，若租酒店賓館亦毋須申請；當局又承認，若市民疫苗通二維碼「顏色出錯」，當局無從發現問題，須市民主動申報；而學校亦無要求掃安心入校，須學生主動呈報持黃碼。

 

　　「3+4」檢疫明起實施，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指昨有9,000人獲准提早離開檢疫酒店，即兩日有1.3萬人已退房。

 

1.3萬人 提早離開檢疫酒店

 

當局解釋「3日強制檢疫」明日始生效，故早前抵港者非「住滿3日即走」。（資料圖片）

 

　　對旅客批評退房準則未明，張強調「3日強制檢疫」明日始生效，故早前抵港者非「住滿3日即走」，而是按「先入先出」為原則離開，目的是為免全部人集中明天才離開而引發混亂。

 

　　對僱主憂抵港外傭的醫學監察期存灰色地帶。勞工處昨確認，外傭須於僱主家中接受4日監察期，且期間可工作，當日快測陰性便可外出，能進入超市及街市等。惟因應個別家庭狀況，勞工處處長原則上批准僱主讓外傭在一般酒店及賓館完成4日監察期及3日自行觀察期，毋須另行申請。

 

8成僱主急要人 允外傭早入屋

 

　　香港僱傭代理協會主席張結民指，約8成僱主因「急用」，允外傭提早入屋，僅2成人另租酒店完成餘下7日醫學及自我監察期。人力資源仲介協會主席廖翠蘭指，部分僱主因外傭未完成抵港的核酸檢測，不欲讓她們提早入屋，需中介協助另租酒店，形容「令僱主幾麻煩」。外傭僱主關注組召集人徐曉彤則指，有初生嬰兒及小朋友的家庭傾向「睇定啲」，且因一般賓館費用較平，僱主不介意「租多幾日」，「急用容許入屋者與另租酒店者比例約4︰6。」

 

　　旅遊業賓館聯會主席劉功成指，房價現為每晚100至200元，惟因旅客在監察期仍有播毒風險，料業界會加價1至2成。

 

　　另紅黃碼本周二（9日）推出，政府資訊科技副總監黃志光昨透露，已接獲300宗查詢，1人涉疫苗通二維碼顏色出錯。他承認，受網絡或「安心出行」版本未更新等影響，部分人或未能正常顯示「黃碼」，且因程式重視私隱，政府無從比對相關個人資料，一旦有人「顏色出錯卻無主動申報」，政府不會發現問題，故籲檢疫人士應盡量守法。張竹君補充，隔離令已要求確診者更新「安心出行」，確保轉為紅碼。

 

　　對學生現時返學毋須出示「安心出行」，令「黃碼」如同虛設。直資學校議會主席陳狄安冀教育局有清晰指引，包括黃碼者用膳及課外活動等安排，因當中涉及除口罩。教育局局長蔡若蓮早前指，學生屬黃碼「一定要主動向學校申報」，但未明言執行方式。

 

　　安老事務委員會委員李輝指，會安排黃碼員工遠離未接種疫苗的院友，恩恤探訪則劃出限定區。醫管局則指，仍在研究黃碼員工應否每日做核酸檢測。

 

 

下一頁:增4593新症 兒童醫院4醫護染疫

 

轉載自: 晴報

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