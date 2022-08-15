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15/08/2022

4染疫者1個中招 港或60萬人患腦霧 腦功能跳崖式惡化

#腦霧 #記憶力衰退 #情緒
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　　【晴報專訊】有研究指每4名新冠患者，便有1人出現「腦霧」，本港第5波有逾百萬人感染，以此推算本港或有高達60萬人受腦霧困擾，記憶力衰退、專注力異常等，甚至有焦慮及情緒障礙。有精神科專科醫生指，新冠病毒能感染星形膠質細胞，影響腦細胞修復，部分感染者大腦更萎縮2%，腦功能短時間「跳崖式」惡化，有病例治療半年才痊癒；若本身有腦退化，恐令病情更嚴重。

 

本港現逾141萬人確診新冠，總感染人數或多達250萬。

 

　　本港現有逾141萬人確診，有學者推算總感染人數或多達250萬。精神科專科醫生麥棨諾指，英國研究指每4名患者便有1人腦霧，長者、女性及重症者尤多，推算本港有60萬人受腦霧困擾。他指，腦霧患者因記憶力衰退，易執筆忘字，且多精神疲勞「瞓極唔夠」，看長文時易專注力不足「跳行」，加上因影響工作，情緒易受困擾，「研究指三分一患者在半年內出現腦部疾病，最常見是焦慮及情緒障礙。」

 

可致大腦萎縮2% 損記憶力及情緒

 

　　麥棨諾指，腦霧非「新病」，一般腦炎亦可導致，「也有研究指新冠可感染負責修復大腦的星形膠質細胞，令腦部反應變慢；牛津大學揭病毒令患者大腦萎縮0.2%至2%、腦組織受損，亦會減少負責處理情緒及記憶的區塊灰質。」

 

　　麥說，臨床上所見，近日每10名求診者有1人有腦霧，「年齡橫跨30至60歲；有患者治療3、4個月好轉，半年後始痊癒。」

 

　　而他更憂患者或將腦霧與腦退化混淆，「不少長者認為年紀大，記性自然差，甚至覺得可用意志力可克服，但其實經醫生介入，腦霧可逆轉，腦退化亦可減慢。惟若不治療，腦霧影響或深化，尤其本身有腦退化者，因修復功能受阻，理論上病情會更差。」

 

　　臨床心理學家黃沛霖指，疑有腦霧者可先經臨床評估、電腦化專注力測試、及MoCa認知能力評估等，識別問題點，及早進行健腦訓練、心理治療，甚至轉介至腦科及精神跟進，「評估和測試僅需約1日，曾有病人記性差，以為自己專注力不足，但評估後發現無問題，是因心情差才致『記唔到』。」

 

每日睡足8小時 多做運動助康復

 

麥棨諾醫生（左）建議有腦霧人士每日要睡足6至8小時，讓大腦排清代謝廢物。右為黃沛霖。

 

　　麥棨諾指，因無針對腦霧的藥物，只能建議要睡眠充足達6至8小時，讓大腦排清代謝廢物；其次多做體能和健腦運動，如太極、打麻將等；另可服特定營養組合，利用高含量DHA及EPA、尿苷酸，及維他命B、C、E及硒等護腦。

 

　　此外，不少人誤解服褪黑激素補充劑能助眠，但人體本身會分泌褪黑激素，能否安眠關鍵在於入睡時間是否符自然規律，若凌晨2、3時才入睡，即使「瞓足」8小時效果亦不彰。

 

 

轉載自: 晴報

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