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16/08/2022

30款彩色口罩 6款菌量超標 1款爆錶6倍

#口罩 #消委會報告
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　　【晴報專訊】疫情下口罩成生活必需品，市面口罩琳瑯滿目，消委會測試當中30款彩色及圖案口罩，發現逾80%樣本的細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）平均值均高於98%，即達ASTM Level 3要求。但有6款含菌量超出歐盟標準，其中「CASETiFY」更超標6倍，已交海關跟進。消委會提醒，長期病患、孕婦、皮膚敏感者等需注意。

 

消委會檢測彩色或圖案口罩，大部分樣本過濾效率達標。

 

　　消委會今年4至6月檢測市面30款一次性彩色或圖案口罩，每盒售價39元至198元，當中27款及3款分別聲稱符合ASTM Level 3及ASTM Level 2要求。

 

過濾效率 部分較聲稱低

 

　　據ASTM F2100-19要求，Level 1的BFE及PFE需達95%或以上，二級及三級則須達98%或以上。消委會檢測每款型號的5個樣本，結果顯示，27款、即97%的BFE平均值高於99%，即符合ASTM Level 3要求，其中「Maskology」的BFE較聲稱的>99%為低，只有96.7%至97.3%，只達ASTM Level 1水平。

 

　　在PFE測試中，24款、即80%平均值均高於98%，但有19款至少有1個樣本測試結果較聲稱為低，其中差距較大的「Facewear by Mask Factory」，平均值僅95.3%，低於標示的≥99%，即只符ASTM Level 1要求。

 

　　消委會檢測又發現，有6款每克細菌菌落總數高於30，即超出歐盟標準，包括「Stand Out」、「CASETiFY」、「本土好罩」、「救世」、「H-PLUS」及「Medox」，其中「CASETiFY」更超標6倍。消委會提醒，長期病患、孕婦、皮膚敏感者等需注意，政府應加強巡查。

 

　　戴口罩主要避免口沫橫飛播毒，消委會測試每款型號各32個樣本的防水力，發現有63%、即19款通過測試，惟有2款包括Masklab及Sunlight在最低壓測試中，分別有7個及26個樣本被合成血穿透。Masklab生產商指已停售該系列產品，但抽驗均符ASTM Level 3；Sunlight生產商稱回收產品查找原因。

 

6成樣本 通過防水測試

 

　　至於透氣度測試，發現僅4款的部分或全部樣本透氣度較遜色，80%的全部樣本均可提供較佳呼吸舒適度。

 

　　另口罩的耳帶質素參差，測試顯示逾20%、即7款型號，各4個測試樣本中，至少有1個樣本的拉力表現低於國家標準下限；其中3款型號全部樣本的耳帶斷裂拉力均低於下限，耳帶較易拉斷。

 

　　CASETiFY指懷疑少數批次在包裝、運輸、儲存環境等受污染所致。Maskology指過濾效率或受環境、外力拉扯或紫外綫照射等影響。Facewear生產商指會調查原因並改善。Stand Out稱疑包裝被人為及意外破壞，不認同檢測結果。本土好罩指是受運輸機儲存環境影響將改善。救世稱經實驗室為同一批次覆檢證實所有樣本含菌量極低。H-PLUS說該測試貨品為限量版已下架。Medox代理商說會改善並回收。

 

 

轉載自: 晴報

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